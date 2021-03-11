Український телеведучий Андрій Джеджула розповів, чому він не одружився на екс-учасниці гурту ВІА Гра Санті Дімопулос.

Пара перебувала в стосунках три роки і в них народився спільний син Даніель, однак до РАЦСу вони так і не дійшли. Артист зізнався, що в той час у них з Дімопулос були завантажені графіки, тому про одруження мови не було.

– Я не був прихильником співачок, тому мені не хотілося мати з ними щось спільне, – сказав Андрій в інтерв’ю на YouTube-каналі Dorotye.

Ведучий зізнався, що він став ініціатором розриву їх стосунків.

– Ми розійшлися тихо, але була проблема з приводу дитини, – сказав Джеджула.

Він наголосив, що дуже вдячний Санті за те, що вона народила йому чудового сина, більше нічого спільного в них немає.

Джеджула став батьком вдруге

25 лютого Андрій Джеджула став батьком вдруге. Дружина телеведучого – блогер Юлія Леус народила доньку, яку назвали Адель.

Маля з’явилося на світ рано вранці, з вагою – 3 840 г, зростом – 55 см.

Фото: Андрій Джеджула