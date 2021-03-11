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Валентина Чорна |

Я сумувала: Віра Брежнєва приїхала до Києва

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка наразі живе та працює в Росії, прилетіла до Києва після тривалої відсутності.

Віра Брежнєва

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Віра Брежнєва опублікувала фото, на якому зображена монументальна скульптура Батьківщина-мати.

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Співачка зізналася, що дуже сумувала за Україною. Якихось подробиць щодо свого приїзду зірка не розповіла.

– Привіт, улюблений Києве! Я сумувала, – підписала знімок Брежнєва.

Вера Брежнева в Киеве

Раніше стало відомо, що Віра Брежнєва та Вєрка Сердючка стали ведучими десятого сезону тревел-проекту Орел і Решка. Можливо, це і стало приводом несподіваного приїзду Брежнєвої в Україну.

Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва народилася в Україні. Вона була учасницею гурту Віа Гра, а згодом розпочала сольну кар’єру.

У 2015 році Віра Брежнєва вийшла заміж за продюсера Костянтина Меладзе. Пізніше подружжя переїхало жити та працювати до Росії. Наразі співачка дуже рідко буває на Батьківщині.

Фото: Віра Брежнєва

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