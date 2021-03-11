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Каріна Зуєва |

Євробачення 2021: пісню Білорусі можуть виключити з конкурсу

Організатори Євробачення заявили, що запропонована від Білорусі пісня не може бути допущена до конкурсу.

Євробачення 2021: пісню Білорусі можуть виключити з конкурсу

9 березня стало відомо, що Білорусь на Євробаченні 2021 представить гурт Галасы ЗМеста з піснею Я научу тебя.

У складі гурту колишні учасники КВК, які виконують авторські пісні часто в уїдливому ключі. Тексти містять критику білоруської опозиції. Пісня Я научу тебя не стала винятком.

Так, організатори Євробачення заявили, що усунуть Білорусь від участі в конкурсі, якщо ті залишать запропоновану ними пісню. Оскільки вона не відповідає встановленим правилам і є політизованою.

Також у світлі рішення організаторів лідер групи Галасы ЗМеста заявив про те, що Мінськ може сам відмовитися від участі в конкурсі.

Вірменія відмовилася від участі у Євробаченні-2021

Раніше стало відомо, що Вірменія відмовилася від участі у пісенному конкурсі Євробачення-2021, який відбудеться у Роттердамі.

Про відмову Вірменії від участі у Євробаченні-2021 повідомили на офіційному сайті конкурсу з посиланням на суспільного мовника країни.

Фото: Євробачення Білорусь

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