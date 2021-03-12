Епатажна українська співачка MARUV презентувала новий кліп на пісню Сrush.

Новий трек MARUV – це ремейк пісні Сrush американської співачки Дженніфер Пейдж, яка вийшла ще в 1998 році.

Відеоролик співачки знятий у звичному для неї відвертому стилі. Виконавиця одягнута в червоний напівпрозорий костюм із латексними вставками, інші учасники одягнені в чорне.

Всі дії в кліпі відбуваються в супроводі хореографічної постановки балету, що робить відеоряд дуже ефектним.

MARUV зізналася, що цей кліп дався їй нелегко.

– Напевно, це найскладніше, наймасштабніше та найцікавіше відео, в якому ми з Олею Бойко (хореограф – Ред.) нарешті презентуємо наш новий проект – Submission Ballet, – сказала співачка.

Надя Дорофеєва презентувала новий кліп

Українська співачка Надя Дорофеєва презентувала новий кліп на пісню A tebe. У яскравому відеоролику співачка знялася з декількома музикантами. За її словами, вона хотіла б, щоб кожен занурився в концертну атмосферу її першого міні-альбому.

Уже 19 березня DOROFEEVA випустить перший у своїй сольній кар’єрі міні-альбом dofamin. За попередніми даними, до нього увійдуть п’ять треків, серед них вже відома пісня A tebe.

Фото: MARUV