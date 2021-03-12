Канадський співак The Weeknd оголосив бойкот музичній премії Греммі через упередженість її організаторів.

The Weeknd наголосив на корумпованості церемонії Греммі та сказав, що більше не виступатиме на заході.

Артист додав, що ухвалив таке рішення через “секретні комітети”, які упереджено обирають кандидатів у номінанти на нагородження.

– Я більше не дозволю своєму лейблу представляти мою музику на Греммі, – сказав виконавець.

Раніше на упередженість організаторів Греммі скаржилася Нікі Мінаж. В 2012 році нагороду віддали гурту Bon Iver, а не їй, хоча тоді в топах чарту Billboard знаходилися відразу сім пісень Мінаж. Схожі скарги на адресу Греммі також робили Дрейк, Каньє Уест і Френк Оушен.

The Weeknd не був представлений у жодній з категорій на Греммі 2021, хоча його хіт Blinding Lights досяг першого місця в чартах більше 30-ти країн.

Завдяки цій пісні The Weeknd став першим музикантом в історії, якому вдалося одночасно лідирувати в п’яти основних чартах Billboard в виданні 30 березня, коли він був на першому місці в Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters і в Hot 100 Producers.

Греммі 2021

63-тя щорічна церемонія Греммі 2021 відбудеться в неділю, 14 березня. Ведучим стане комік Тревор Ноа.

Серед оголошених виконавців, які виступатимуть на премії, є BTS, Біллі Айліш, AndersonPaak, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Doja Cat, Дуа Ліпа, Haim, Кріс Мартін, Джон Майер, Megan Thee Stallion, Post Malone, Гаррі Стайлс і Тейлор Свіфт. Виступи артистів транслюватиме телеканал CBS.

Джерело: The New York Times

Фото: Getty images