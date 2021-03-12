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Каріна Зуєва |

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ захворів на коронавірус

У фронтмена гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергія Танчинця виявили коронавірус.

Сергий Танчинец

Протягом місяця гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ гастролював містами України, однак частину концертів довелося перенести.

11 березня виступ в Енергодарі скасували через те, що у соліста колективу піднялася висока температура.

Пізніше на сторінці гурту в Facebook повідомили, що у Сергія Танчинця тест на Covid-19 показав позитивний результат.

Усі найближчі концерти БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перенесли до того часу, як фронтмен не одужає. Дати їх поки невідомі.

Шанувальники гурту засмучені та бажають Танчинцю швидкого одужання.

Лілія Ребрик захворіла на коронавірус

В кінці лютого стало відомо, що акторка і телеведуча Лілія Ребрик захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча зізналася, вона дуже засмутилася, коли дізналася, що захворіла на Covid-19.

Через хворобу акторці довелося скасувати всі знімання, вистави та ефіри.

Фото: Сергій Танчинець

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