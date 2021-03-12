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Валентина Чорна |

Мені стало краще: Демі Ловато розповіла про секс із жінкою

Американська співачка Демі Ловато вперше розповіла про свої сексуальні стосунки з жінкою.

Деми Ловато

У відвертому інтерв’ю Демі Ловато зізналася, що сексуальний досвід із жінкою допоміг їй відчути себе краще.

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Співачка дійшла висновку, що з чоловіками їй більше подобається дружити, а ось дівчата приваблюють її сексуально.

– Я знаю, хто я і що я, але я просто чекаю слушного моменту, щоб розкрити світу свою справжню сутність. Я переспала з дівчиною і подумала: “Це мені подобається набагато більше”. Мені стало краще. Це було правильно… Я не хотіла зустрічатися з кимось протилежної статі. Я зрозуміла, що набагато більше ціную дружбу з цими людьми, – розповіла знаменитість.

Раніше Демі Ловато заручилася з американським актором Максом Еріхом, однак весіллю не судилося відбутися – у вересні минулого року закохані розлучилися.

Зірка зізналася, що відчула полегшення після того, як відмовилася від заміжжя.

Демі Ловато про проблеми з наркотиками

Американська співачка Демі Ловато розповіла про наслідки передозування наркотиками, яке з нею сталося 2018 року. Виконавиця перенесла три інсульти та серцевий напад.

За словами Демі, це все були наслідки передозування. 28-річна артистка була за крок від смерті, але лікарям вдалося її врятувати.

Фото: Демі Ловато

Джерело: Glamour

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