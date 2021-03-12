Український гурт Океан Ельзи переніс тур Оранжерея через загострення ситуації з розповсюдженням Covid-19 в Україні.
На своїй сторінці в Instagram учасники гурту повідомили, що майже усі березневі концерти (з 15 по 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Інші дати поки залишаються незмінними.
Нові дати концертів туру Оранжерея:
- Житомир: з 15 березня – на 27 травня;
- Рівне: з 20 березня – на 10 червня;
- Луцьк: з 22 березня – на 11 червня;
- Івано-Франківськ: з 24 березня – на 13 червня;
- Тернопіль: з 27 березня – на 14 червня;
- Хмельницький: з 18 березня – на 16 червня;
- Вінниця: з 17 березня – на 17 червня.
Усі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати. Тур Оранжерея почнеться 29 березня у місті Львові і далі – згідно з розкладом.
– До зустрічі! Любимо вас. Бережіть себе та своїх близьких! – написали музиканти гурту Океан Ельзи.
Оранжерея
Оранжерея – це третій музичний авторський проект Святослава Вакарчука поза межами гурту Океан Ельзи (перші два – Вночі, 2008 та Брюссель, 2011).
В Оранжерею увійшли 12 пісень, прем’єра альбому відбулася 6-го березня. Проект соліст гурту ОЕ присвятив своєму батькові Івану Вакарчуку.
Фото: Океан Ельзи