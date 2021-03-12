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Валентина Чорна |

Океан Ельзи переносить тур Оранжерея через cплеск Covid-19 – нові дати концертів

Український гурт Океан Ельзи переніс тур Оранжерея через загострення ситуації з розповсюдженням Covid-19 в Україні.

Океан Ельзи

На своїй сторінці в Instagram учасники гурту повідомили, що майже усі березневі концерти (з 15 по 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Інші дати поки залишаються незмінними.

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Нові дати концертів туру Оранжерея:

  • Житомир: з 15 березня – на 27 травня;
  • Рівне: з 20 березня – на 10 червня;
  • Луцьк: з 22 березня – на 11 червня;
  • Івано-Франківськ: з 24 березня – на 13 червня;
  • Тернопіль: з 27 березня – на 14 червня;
  • Хмельницький: з 18 березня – на 16 червня;
  • Вінниця: з 17 березня – на 17 червня.

Усі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати. Тур Оранжерея почнеться 29 березня у місті Львові і далі – згідно з розкладом.

– До зустрічі! Любимо вас. Бережіть себе та своїх близьких! – написали музиканти гурту Океан Ельзи.

Оранжерея

Оранжерея – це третій музичний авторський проект Святослава Вакарчука поза межами гурту Океан Ельзи (перші два – Вночі, 2008 та Брюссель, 2011).

В Оранжерею увійшли 12 пісень, прем’єра альбому відбулася 6-го березня. Проект соліст гурту ОЕ присвятив своєму батькові Івану Вакарчуку.

Фото: Океан Ельзи

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