Український гурт Океан Ельзи переніс тур Оранжерея через загострення ситуації з розповсюдженням Covid-19 в Україні.

На своїй сторінці в Instagram учасники гурту повідомили, що майже усі березневі концерти (з 15 по 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Інші дати поки залишаються незмінними.

Нові дати концертів туру Оранжерея:

Житомир : з 15 березня – на 27 травня ;

: з 15 березня – на ; Рівне : з 20 березня – на 10 червня ;

: з 20 березня – на ; Луцьк : з 22 березня – на 11 червня ;

: з 22 березня – на ; Івано-Франківськ : з 24 березня – на 13 червня ;

: з 24 березня – на ; Тернопіль : з 27 березня – на 14 червня ;

: з 27 березня – на ; Хмельницький : з 18 березня – на 16 червня ;

: з 18 березня – на ; Вінниця: з 17 березня – на 17 червня.

Усі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати. Тур Оранжерея почнеться 29 березня у місті Львові і далі – згідно з розкладом.

– До зустрічі! Любимо вас. Бережіть себе та своїх близьких! – написали музиканти гурту Океан Ельзи.

Оранжерея

Оранжерея – це третій музичний авторський проект Святослава Вакарчука поза межами гурту Океан Ельзи (перші два – Вночі, 2008 та Брюссель, 2011).

В Оранжерею увійшли 12 пісень, прем’єра альбому відбулася 6-го березня. Проект соліст гурту ОЕ присвятив своєму батькові Івану Вакарчуку.

Фото: Океан Ельзи