Українська співачка Джамала презентувала новий альбом МИ, до якого увійшли вісім ліричних пісень.

На своїй сторінці в Instagram Джамала представила альбом МИ та показала обкладинку платівки, на якій позує у золотистій шкірянці на голе тіло. Всі пісні з альбому зірка співає сольно, лише один трек вона виконує в дуеті з російським виконавцем Jah Khalib.

Співачка зізналася, що в новий альбом вона вклала всю себе та присвятила його шанувальникам і родині.

– Ми – це нова я! Ми – це про тебе, про мене, про нас разом! Ми – це моя сім’я! Ми – це мій музичний бекграунд. Бажання протягом мого шляху виконувати живу музику, наповнену ще й іншими музикантами, їхньою віртуозністю. І в цьому всі ми! Ми – це про ніжність. Ми – це про зухвалість сенсів. Ми – це коли виріс, але не подорослішав, а зберіг у собі дитячу здатність підглядати за історіями і нескінченно надихатися, – висловилась артистка.

Альбом Джамали МИ налічує вісім пісень, більшість з яких публіка почула вперше:

Вірю в тебе

Вдячна

Ми

Сила

Вогонь і вода

Загадка

Кохаю (feat. Jah Khalib)

Like a Hero

Джамала презентувала пісню Вдячна

Українська співачка Джамала презентувала ліричну пісню Вдячна, яка увійшла до її нового альбому МИ.

На своїй сторінці в Instagram Джамала зазначила, що треком Вдячна хоче нагадати людям про те, що варто бути вдячними одне одному за прості дрібниці, які вже встигли стати буденністю.

Основний посил пісні – потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних та говорити, що ти їх любиш.

Фото: Джамала