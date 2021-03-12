Популярна українська співачка Оля Полякова поставила крапку в нещодавньому скандалі з Тіною Кароль.

У новому випуску YouTube-шоу Слава+ Полякова висловила свою позицію щодо інциденту з Тіною Кароль, який стався в ефірі шоу Маска.

Виконавиця зізналася, що вона не мала на увазі особисту трагедію (смерть чоловіка – Ред.) артистки.

– Те, що я не мала на увазі особисту трагедію Тіни, – це факт. Звучало двозначно, і, може, навіть не добре. Я сказала це на вухо своєму колезі і одразу зрозуміла, що це некоректно, тому вибачилася, – сказала Полякова.

Співачка наголосила, що те, що почалося потім, це вже особиста піар-компанія Тіни Кароль. Події якраз збіглися з виходом її нової пісні Скандал.

– Ти визначся – образилася ти чи робиш піар. Я дуже добре ставлюся до цієї виконавиці. Люблю її голос і артистизм, але справді вважаю, що у неї сумний репертуар, – сказала Полякова.

Білявка зазначила, що всі розмови Кароль про те, що вона простягнула руку дружби, це не серйозно.

– Я бачила її після того, що сталося, на відстані витягнутої руки на одному з шоу. Вона мене побачила, розвернулася та пішла, – розповіла Ольга.

Полякова наголосила, що з самого початку щиро вибачилася на своїй сторінці в Instagram у відео.

– Я вибачилася відразу ж. Але пробачити мене або далі “нагортати” цю тему – вибір кожного артиста, – сказала співачка.

Ольга зізналася, що якби була дзеркальна ситуація, вона просто пройшла б повз, тим паче – якщо людина одразу вибачилася.

Виконавиця зазначила, що дивиться на це все з розумінням артистичної натури.

Полякова образила Кароль

Супербілявка Оля Полякова різко висловилася в бік Тіни Кароль у третьому випуску шоу Маска.

Співачка висловила припущення, що за маскою одного з персонажів може ховатися Тіна Кароль. Йдеться про персонажа Коза, яка співала на тлі надгробків.

Ольга запитала у зіркових колег, хто є відомою похоронною плакальницею, але ті не відразу зрозуміли, кого співачка має на увазі, тоді на вухо DZIDZIO вона сказала, що має на увазі Тіну Кароль.

Фото: Оля Полякова