Українська співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вперше розповіла про свої інтимні татуювання, виступ на Євробаченні та ставлення до одностатевих шлюбів.

Виконавиця відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко у програмі Ранок у великому місті на ICTV.

Солістка гурту Kazka розповіла, що прокидається з думкою про те, що треба нагодувати всіх своїх домашніх улюбленців. А також зізналася, що їй не вистачає сили волі для того, щоб правильно харчуватися.

На запитання про улюблену казку, дівчина відповіла, що їй подобається Король лев.

Олександра зізналася, яке запитання від журналістів її дратує найбільше.

– Чому ми називаємося Kazka? Ненавиджу відповідати на це запитання. Треба завжди щось вигадувати, а це не дуже класно, – сказала Заріцька.

Фронтвумен гурту оцінює себе як вокалістку на сім-вісім балів з десяти. За це вона вдячна своєму викладачу вокалу. Також вона вважає, що вже скоро їхній гурт зможе зібрати стадіон.

– Я гадаю, що через два роки ми зможемо зібрати стадіон, але за планами нашого продюсера, ми маємо це зробити вже наступного року, – розповіла Заріцька.

Дівчина зізналася, що наразі в неї на першому місці – кар’єра, із запропонованих міст обрала Нью-Йорк, а серед співачок – Тіну Кароль.

На думку Заріцької, найталановитіші співаки в Україні – це Бумбокс, Сергій Танчинець та Микита Алексєєв.

– Я мрію заспівати дуетом з Кендріком Ламаром та The Weeknd, – зізналася Олександра.

Виконавиця розповіла, що на початку своєї творчої кар’єри вона виходила на сцену після келиху вина. А улюблені корпоративи вокалістки гурту ті, де можна багато раз поспіль співати пісню Плакала.

Олександра зізналася, що їй соромно за виступ на Євробаченні, в якому вони з гуртом брали участь у 2019 році. Також співачка розповіла, що в неї з’являється бажання повернутися на конкурс.

– У мене виникає бажання показати, на що я наразі здатна. Може, за рік-два спробую свої сили на Євробаченні знову, – сказала виконавиця.

Заріцька витрачає на шопінг декілька тисяч доларів на місяць, її житло – 170 кв. м, а автівка – джип.

У співачки 13 татуювань, найінтимнішим вона вважає те, яке розміщене між грудей.

На запитання про пластичну операцію Олександра відповіла відверто. Дівчина сказала, що їй не подобається її ніс, але коли вона поїхала до Нью-Йорка, то її відговорили.

Заріцька розповіла, що ніколи б не закохалася у брехливого хлопця. Також вона зазначила, що легалізувала би в Україні одностатеві шлюби.

– Має бути кохання, яке не має кордонів, – сказала Олександра.

Співачка вважає, що в будь-якому разі вона б стала відомою, а після Євробачення зрозуміла, що їй потрібно подорослішати. Також вона розповіла, що хоче багато подорожувати та не може встояти перед тістечками. Найбільше мріє про щасливе майбутнє.

Юлія Саніна про особисте життя та творчість

Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перші гонорари, майбутній концерт на Олімпійському, виховання сина та стосунки з чоловіком.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV Саніна відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко про особисте життя та творчу кар’єру.

Фото: KAZKA SVIT