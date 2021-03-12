Блогер Софія Стужук розповіла про смерть свого чоловіка Дмитра Стужука та його проблеми зі здоров’ям.

Чоловік Софії Дмитро Стужук помер 16 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Останні дні свого життя Дмитро провів у реанімації. Він пережив клінічну смерть і перебував у вкрай важкому стані.

В інтерв’ю каналу Екзамен Софія Стужук зізналася, що завжди переймалася за те, що з її чоловіком може щось трапитися.

– Я всі роки боялася, що щось станеться з його здоров’ям. Він занадто прагнув до великих форм тіла. Він завжди хотів бути накачаним та сильним, хоча сам по собі він дуже худий. Він постійно гнався за цим тілом та тренувався на забій. Я переймалася, що з ним щось трапиться на тренуваннях, враховуючи сильні навантаження та його проблеми з серцево-судинною системою, – розповіла дівчина.

На початку 2020 року пара повідомила про розрив стосунків, але вони продовжували спілкуватися та займатися вихованням трьох спільних дітей.

Софія наголосила, що після їхнього розставання Дмитро дуже сильно змінився.

– Він дуже постарів. Цього я не показувала на публіку, але я з ним дуже багато розмовляла. Я плакала, дивилася йому у вічі та казала: “Дім, з тобою щось не так. Синці під очима, сухі губи й ти сильно погладшав “. Це вже були перші ознаки серцевої недостатності, – зізналася Софія.

Стужук зазначила, що після смерті чоловіка зрозуміла, що здоров’я – це найбільша цінність у нашому житті.

– Треба берегти та любити себе. І жити не заради якоїсь божевільної мети, а жити з любов’ю та заради насолоди. І дуже важливо гармоніювати всі сфери свого життя. Це дуже важкий урок, мені дуже гірко та прикро. І ця ситуація стала шоком для багатьох людей, оскільки Діма був сильним, спортивним чоловіком, – розповіла Софія.

Стужук звинуватили в смерті породіллі

Блогера Софію Стужук звинуватили у смерті породіллі з Рівного.

23 січня після домашніх пологів померла 34-річна жінка. Трагічна подія викликала бурхливе обговорення в мережі. Шквал критики звалився на Стужук через те, що нібито це вона спонукає майбутніх мам до необдуманих вчинків, а ті, надивившись гарних картинок, ризикують своїм життям.

Фото: Софія Стужук