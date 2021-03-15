Греммі-2021: все, що необхідно знати про музичну церемонію

В ніч із 14 на 15 березня у Лос-Анджелесі у Стейплс-центрі відбудеться 63-я церемонія нагородження музичної премії Греммі. Її часто називають музичним Оскаром.

Організатори церемонії запевнили, що подія відбудеться з дотриманням всіх Covid-обмежень. У Стейплс-центрі церемонія відбувається із першого телемовлення у 1971 році.

Спершу вручення премії планувалося провести 31 січня, але через пандемію організатори перенесли захід на 14 березня (17.00 за тихоокеанським часом).

У 2021 році ведучим церемонії стане 36-річний актор та комік Тревор Ноа.

— Попри те, що я вкрай розчарований тим, що мене не номінували на Найкращий поп-альбом і не дозволяють співати, я все ж щасливий стати ведучим цього чудового заходу, – пожартував Ноа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Два останні роки ведучою церемонії була співачка Аліша Кіз, а до неї – телеведучий Джеймс Корден.

Цьогоріч нагороди переможцям вручатимуть співробітники кафе Troubadour and Hotel, театру Аполло у Нью-Йорку та Station Inn у Нешвіллі. Таким чином організатори премії хочуть звернути увагу на збитки, які завдала пандемія індустрії розваг.

Виступи і склад артистів

Організатори до останнього тримали у секреті список артистів, які виступлять на церемонії. Їхні імена почали з’являтися на основній сторінці премії в Instagram 8 березня.

Основний список виконавців, які візьмуть участь в шоу, такий:

Біллі Айліш,

Cardi B,

Дуа Ліпа,

Doja Cat,

Megan Thee Stallion,

Post Malone,

Тейлор Свіфт,

BTS.

Відкриє церемонію вручення Гаррі Стайлз, який отримав три номінації, зокрема за альбом Fine Line та кліп Adore You.

Номінанти Греммі-2021

За даними Американської Національної академії мистецтва і науки звукозапису найбільшу кількість номінацій отримала співачка Бейонсе – дев’ять. Наразі співачка має у своєму активі 24 статуетки Греммі та 79 номінацій.

У списку рекордів за кількістю нагород Бейонсе посідає восьму сходинку і розділяє другу, разом з Полом МакКартні, за кількістю номінацій.

По шість номінацій у Дуа Ліпи та Тейлор Свіфт, по чотири у Megan Thee Stallion, Біллі Айліш та Джастіна Бібера.

Також серед номінантів цьогоріч більше жінок.

BTS – перший k-pop-гурт, який отримав визнання Греммі

Попри свою досить довгу та успішну кар’єру, корейський бойз-бенд BTS досі жодного разу не був номінований на Греммі.

Але цьогоріч k-pop- група побореться за звання Найращий поп-виступ дуету/гурту зі своїм хітом Dynamite.

Хлопці представлені в одній категорії з Intentions Джастіна Бібера та Quavo, Rain On Me Леді Гаги і Аріани Гранде, Un Dia/One Day Джея Балвіна, Bad Bunny, Дуа Ліпі і Tainy, а також Exile Тейлор Свіфт і Bon Iver.

Також BTS вперше виступлять з сольним номером на премії.

Бойкот премії

Канадський співак The Weeknd оголосив бойкот музичній премії Греммі через упередженість її організаторів. The Weeknd наголосив на корумпованості церемонії Греммі та сказав, що більше не виступатиме на заході.

Співак не був представлений у жодній з категорій на Греммі 2021, хоча його хіт Blinding Lights досяг першого місця в чартах більше 30-ти країн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Раніше на упередженість організаторів Греммі скаржилася Нікі Мінаж. В 2012 році нагороду віддали гурту Bon Iver, а не їй, хоча тоді в топах чарту Billboard знаходилися відразу сім пісень Мінаж. Схожі скарги на адресу Греммі також робили Дрейк, Каньє Уест і Френк Оушен.

Церемонія вручення Греммі-2021 розпочнеться 15 березня о 2.00 та триватиме до 5.30 ранку за київським часом.