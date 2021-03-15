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Валентина Чорна |

Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною

Співачка та екс-учасниця гурту Віа Гра Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною.

Альбіна Джанабаєва

На своїй сторінці в Instagram Альбіна Джанабаєва розмістила фото з животиком та поділилася радісною новиною.

– В очікуванні, – лаконічно написала співачка.

Новина викликала чималий резонанс у шанувальників співачки. Підписники почали вітати Альбіну, а також обговорювати – нове чи архівне фото оприлюднила зірка.

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Якщо це знімок вже нинішньої вагітності, то співачка перебуває щонайменше на п’ятому місяці.

Альбіна Джанабаєва

Екс-учасниця гурту Віа Гра Альбіна Джанабаєва заміжня за співаком Валерієм Меладзе. Подружжя виховує двох синів: Костянтина та Луку.

Офіційно закохані одружилися у 2014 році, але нещодавно Меладзе зізнався, що роман з Джанабаєвою почався ще тоді, коли Альбіна стала його бек-вокалісткою.

Фото: Альбіна Джанабаєва

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