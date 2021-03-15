Співачка та екс-учасниця гурту Віа Гра Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною.
На своїй сторінці в Instagram Альбіна Джанабаєва розмістила фото з животиком та поділилася радісною новиною.
– В очікуванні, – лаконічно написала співачка.
Новина викликала чималий резонанс у шанувальників співачки. Підписники почали вітати Альбіну, а також обговорювати – нове чи архівне фото оприлюднила зірка.
Якщо це знімок вже нинішньої вагітності, то співачка перебуває щонайменше на п’ятому місяці.
Альбіна Джанабаєва
Екс-учасниця гурту Віа Гра Альбіна Джанабаєва заміжня за співаком Валерієм Меладзе. Подружжя виховує двох синів: Костянтина та Луку.
Офіційно закохані одружилися у 2014 році, але нещодавно Меладзе зізнався, що роман з Джанабаєвою почався ще тоді, коли Альбіна стала його бек-вокалісткою.
Фото: Альбіна Джанабаєва