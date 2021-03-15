Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, з ким із зіркових колег вона спілкується найбільше.
У розмові з Катею Осадчою виконавиця зазначила, що незважаючи на її коротку, але стрімку кар’єру, вона вже встигла знайти друзів серед зірок.
Реперка зізналася, що тісно спілкується з Дмитром Монатіком, Анастасією Кочетовою (MamaRika), Аліною Паш та Джамалою.
Також Alyona Alyona розповіла, що вірить у дружбу між чоловіком і жінкою. Так, зовсім нещодавно зірка відпочивала в Єгипті зі своїм старим другом Едуардом, у якого є дівчина.
– Його дівчина знає, що ми дружимо 13 років і це нормально. Я можу приїхати до них ночувати, або він до мене, – сказала реперка.
Співачка зізналася, що в її житті більше друзів чоловічої статі, ніж жіночої.
– Дівчата більше люблять якісь плітки в підлітковому віці, а далі починають ділити хлопців між собою. З чоловіками простіше, – зазначила виконавиця.
Alyona Alyona поділилася відвертими фото
Реп-виконавиця Alyona Alyona вразила шанувальників відвертими фото в білизні.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію фото, на яких позує в чорному спідньому комплекті з мереживними вставками. Дівчина розпустила волосся і продемонструвала свою пишну фігуру.
Цими знімками Alyona Alyona закликає всіх любити себе такими, якими вони є.
Фото: Аlyona Аlyona