Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, з ким із зіркових колег вона спілкується найбільше.

У розмові з Катею Осадчою виконавиця зазначила, що незважаючи на її коротку, але стрімку кар’єру, вона вже встигла знайти друзів серед зірок.

Реперка зізналася, що тісно спілкується з Дмитром Монатіком, Анастасією Кочетовою (MamaRika), Аліною Паш та Джамалою.

Також Alyona Alyona розповіла, що вірить у дружбу між чоловіком і жінкою. Так, зовсім нещодавно зірка відпочивала в Єгипті зі своїм старим другом Едуардом, у якого є дівчина.

– Його дівчина знає, що ми дружимо 13 років і це нормально. Я можу приїхати до них ночувати, або він до мене, – сказала реперка.

Співачка зізналася, що в її житті більше друзів чоловічої статі, ніж жіночої.

– Дівчата більше люблять якісь плітки в підлітковому віці, а далі починають ділити хлопців між собою. З чоловіками простіше, – зазначила виконавиця.

Alyona Alyona поділилася відвертими фото

Реп-виконавиця Alyona Alyona вразила шанувальників відвертими фото в білизні.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію фото, на яких позує в чорному спідньому комплекті з мереживними вставками. Дівчина розпустила волосся і продемонструвала свою пишну фігуру.

Цими знімками Alyona Alyona закликає всіх любити себе такими, якими вони є.

Фото: Аlyona Аlyona