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Валентина Чорна |

Бейонсе, Дуа Ліпа та Тейлор Свіфт: найкращі образи церемонії Греммі 2021

У ніч на 15 березня у Лос-Анджелесі відбулася головна музична подія року – 63-я церемонія нагородження премій Греммі, яку відвідали безліч знаменитостей. Факти ICTV підготували добірку найкращих образів зірок на церемонії.

образы гремми 2021

Бейонсе

Володарка найбільшої кількості нагород за всю історію премії Греммі для свого тріумфального вечора обрала чорну сукню від Schiaparelli. Коротке вбрання увиразнювало декольте та ноги співачки.

Бейонсе греммі 2021

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа, яка здобула нагороду за найкращий поп-альбом, з’явилася на церемонії у довгому блискучому вбранні від Versace. Відверта сукня з вирізом зробила акцент на ногах зірки.

Дуа Липа гремми 2021

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт для церемонії обрала квіткову сукню від Oscar de la Renta. Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах ніжно-рожевого кольору.

Тейлор Свифт гремми 2021

Меган Thee Stallion

Меган Thee Stallion обрала яскраву помаранчеву сукню від Dolce & Gabbana, яка привертала до себе увагу публіки. Образ доповнили діаманти на кольє, браслетах та розкішних туфлях реп-виконавиці.

Меган Гремми 2021

Ноа Сайрус

Ноа Сайрус з’явилася на червоній доріжці у незвичайній сукні від Schiaparelli Haute Couture молочного кольору.

Ноа Сайрус гремми 2021
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Doja Cat

Doja Cat для церемонії обрала вбрання від Roberto Cavalli з глибоким декольте, яке увиразнило її груди.

Doja Cat гремми 2021

Карді Бі

Карді Бі обрала яскраве вбрання з металевими вставками, яке зробило акцент на її пишних формах. Також співачка привернула до себе увагу незвичайною зачіскою з рожевим волоссям.

Карди Би гремми 2021

Рекорди на церемонії Греммі

Американські співачки Бейонсе та Тейлор Свіфт встановили рекорди за кількістю перемог на церемонії нагородження премій Греммі.

31-річна Тейлор Свіфт стала першою жінкою, яка тричі перемогла в категорії Альбом року (Folklore, Fearless та +1989). Бейонсе увійшла в історію шоу як перша жінка, яка отримала 28 премій Греммі, побивши рекорд кантрі-співачки Елісон Краусс.

Фото: Getty images

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