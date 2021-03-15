У ніч на 15 березня у Лос-Анджелесі відбулася головна музична подія року – 63-я церемонія нагородження премій Греммі, яку відвідали безліч знаменитостей. Факти ICTV підготували добірку найкращих образів зірок на церемонії.

Бейонсе

Володарка найбільшої кількості нагород за всю історію премії Греммі для свого тріумфального вечора обрала чорну сукню від Schiaparelli. Коротке вбрання увиразнювало декольте та ноги співачки.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа, яка здобула нагороду за найкращий поп-альбом, з’явилася на церемонії у довгому блискучому вбранні від Versace. Відверта сукня з вирізом зробила акцент на ногах зірки.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт для церемонії обрала квіткову сукню від Oscar de la Renta. Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах ніжно-рожевого кольору.

Меган Thee Stallion

Меган Thee Stallion обрала яскраву помаранчеву сукню від Dolce & Gabbana, яка привертала до себе увагу публіки. Образ доповнили діаманти на кольє, браслетах та розкішних туфлях реп-виконавиці.

Ноа Сайрус

Ноа Сайрус з’явилася на червоній доріжці у незвичайній сукні від Schiaparelli Haute Couture молочного кольору.

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Doja Cat

Doja Cat для церемонії обрала вбрання від Roberto Cavalli з глибоким декольте, яке увиразнило її груди.

Карді Бі

Карді Бі обрала яскраве вбрання з металевими вставками, яке зробило акцент на її пишних формах. Також співачка привернула до себе увагу незвичайною зачіскою з рожевим волоссям.

Рекорди на церемонії Греммі

Американські співачки Бейонсе та Тейлор Свіфт встановили рекорди за кількістю перемог на церемонії нагородження премій Греммі.

31-річна Тейлор Свіфт стала першою жінкою, яка тричі перемогла в категорії Альбом року (Folklore, Fearless та +1989). Бейонсе увійшла в історію шоу як перша жінка, яка отримала 28 премій Греммі, побивши рекорд кантрі-співачки Елісон Краусс.

Фото: Getty images