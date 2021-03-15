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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Біллі Айліш, Дебі Нова та Ліззо: найгірші вбрання церемонії Греммі 2021

У неділю, 14 березня, в Лос-Анджелесі пройшла 63 церемонія нагородження музичної премії Греммі. Факти ICTV зібрали добірку найбільш невдалих образів зірок за підсумками церемонії.

Греммі 2021 найгірші вбрання

Захід проходив в оновленому форматі – хтось був присутній особисто, хтось підключався онлайн, проте червона доріжка все ж була. У спробі вразити публіку знаменитості з’являлися в яскравих нарядах, проте не всім вдалося продемонструвати свій гарний смак.

Біллі Айліш

Біллі Айліш постала на червоній доріжці в сіро-рожевому атласному костюмі з набивним зображенням тигра, панамі та масці для обличчя.

Вбрання 19-річної співачки пасувало б жінці літнього віку, яка вирішила приховати свою фігуру під об’ємним костюмом у піжамному стилі.

Билли Айлиш Грэмми 2021

Фібі Бріджерс

Образ Фібі Бріджерс, найімовірніше, підійшов би до костюмованої вечірки на Гелоуін.

Виконавиця постала в чорній сукні в підлогу з зображенням скелета.

Фиби Бриджерс

Дебі Нова

Вбрання  Дебі Нови виглядало не виграшно на фігурі виконавиці. Рожеве плаття мало вкрай невдалий крій, а його принт виглядав так, ніби на нього вилили фарбу.

Деби Нова Грэмми 2021

Джені Айко

Джені Айко з’явилася на червоній доріжці в сукні, яка нагадувала тістечко. Такі фасони були в моді ще кілька років тому. Співачка виглядала вкрай нудно.

Дженей Айко Грэмми 2021

Ліззо

Образ співачки Ліззо також можна вважати невдалою. Атласна сукня на артистці виглядала безформно і так, ніби у неї з’явилася третя грудь.

Лиззо Грэмми 2021

Келті Найт

Вбрання Келті Найт виявилося занадто відвертим. Виконавиця переборщила з розрізами, які йдуть до сідниць та глибоким декольте. Також не помітно наявності спідньої білизни, а пишні рукави та тканина в паєтках у поєднанні виглядають надто бундючно.

Келти Найт Грэмми 2021

Список переможців Греммі 2021

Лідером за кількістю номінацій стала співачка Бейонсе – її номінували одразу в дев’яти категоріях. Повний список переможців Греммі 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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