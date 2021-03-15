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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Марія Степанюк |

Дуа Ліпа і BTS: найкращі виступи та триб’юти з церемонії Греммі-2021

У Лос-Анджелесі у Стейплс-центрі відгриміла 63-я церемонія вручення музичної премії Греммі-2021.

Гремми 2021

Нагороди роздали у 84-х категоріях. Сама церемонія нагородження відбувалася на п’яти сценах, що були обернені по колу, аби розділити між собою виконавців через пандемію.

Під час церемонії виступили Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Дуа Ліпа, BTS, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Megan Thee Stallion та інші зірки, які були також номіновані на премію в різних категоріях.

Факти ICTV зібрали топ-5 виступів із церемонії Греммі-2021.

Harry Styles – Watermelon Sugar

Dua Lipa – Levitating ft. DaBaby/Don’t Start Now

BTS – Dynamite

Black Pumas – Colors

Bad Bunny x JhayCortez – Dakiti

Також прозвучало кілька триб’ютів у пам’ять про легендарних музикантів, котрі померли.

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Так, американський R&B-гурт Silk Sonic та Бруно Марс вшанували пам’ять Little Richard, виконавши його дві легендарні композиції Long Tall Sally та Good Golly Miss Molly.

Учасниця гурту Alabama Shakes Бріттані Говард у дуеті із фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном виконали гімн фанатів Ліверпуля You’ll Never Walk Alone як данину учаснику гурту Gerry and the Pacemakers Джеррі Марсдену.

Американський поп-співак Лайонел Річі виконав композицію Lady музиканта Кенні Роджерса.

Фолк-рок співачка Бренді Карлайл вшанувала пам’ять виконавця у жанрах фолк та кантрі Джона Прайна, виконавши композицію I Remember Everything.

Детальніше про цьогорічну премію Греммі-2021 ви можете почитати у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Getty Images

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