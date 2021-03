У ніч на 15 березня у Лос-Анджелесі пройшла головна музична подія року – церемонія нагородження премії Греммі. Лідером за кількістю номінацій стала співачка Бейонсе – її номінували одразу у 9 категоріях. Факти ICTV підготували повний список переможців Греммі 2021.

Греммі 2021 – список переможців

Пісня року – H.E.R. – I Can’t Breathe.

Альбом року – Тейлор Свіфт – Folklore.

У номінації Запис року перемогла Біллі Айліш з композицією Everything I Wanted.

Найкращий альбом у стилі реп – Nas – King’s Disease.

Найкращий новий виконавець – Megan Thee Stallion. Крім того, дует Megan Thee Stallion та Бейонсе виборов перемогу у категоріях Найкраща пісня у стилі реп на Найкраще реп-виконання з треком Savage.

Найкраще сольне виконання у стилі поп – Harry Styles – Watermelon Sugar.

Найкраще виконання дуетом/групою у стилі поп – Леді Гага та Аріанда Гранде з треком Rain On Me.

Найкращий альбом у стилі поп – Дуа Ліпа Future Nostalgia.

Найкращий альбом у стилі рок – The Strokes – The New Abnormal.

Найкраще виконання у стилі рок – Fiona Apple – Shameika.

Бейонсе з треком Brown Skin Girl стала найкращою у номінації Найкраще музичне відео. А її пісня Black Parade перемогла у категорії Найкраще виконання у стилі R&B.

Найкращий альтернативний альбом – Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters.

Найкращий R&B-альбом – John Legend – Bigger love.

Найкраще виконання у стилі кантрі – Vince Gill – When My Amy Prays.

Найкраща пісня у стилі R&B – Better Than I Imagine – Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello.

Найкращий танцювальний / електронний альбом – Kaytranada – Bubba.

Скандал щодо Греммі 2021

Канадський співак The Weeknd потрапив у скандал щодо премії Греммі. Цього року артист не був номінований у жодній категорії попри те, що його пісня Blinding Lights лідирував у чартах 30 країн.

The Weeknd звинуватив організаторів Греммі у корумпованості та упередженості.