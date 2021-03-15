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Каріна Зуєва |

Молодша сестра Кейт Міддлтон стала матір’ю вдруге

Сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка.

Пиппа Мидлтон

Стало відомо, що молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа народила другу дитину рано вранці 15 березня.

Дівчинку назвали Грейс Елізабет Джейн. Маля народилося з вагою 2 900 г.

– Мама і дитина почувають себе добре. Всі щасливі від такої прекрасної події, – повідомив інсайдер.

Інформація про вагітність молодшої сестри герцогині Кембриджської з’явилася ще в грудні 2020 року. Тоді близьке до сім’ї джерело розповіло, що пара чекає поповнення в 2021 році.

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Джерело: HELLO!

Фото: Getty Images

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