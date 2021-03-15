Сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка.

Стало відомо, що молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа народила другу дитину рано вранці 15 березня.

Дівчинку назвали Грейс Елізабет Джейн. Маля народилося з вагою 2 900 г.

– Мама і дитина почувають себе добре. Всі щасливі від такої прекрасної події, – повідомив інсайдер.

Інформація про вагітність молодшої сестри герцогині Кембриджської з’явилася ще в грудні 2020 року. Тоді близьке до сім’ї джерело розповіло, що пара чекає поповнення в 2021 році.

Письменниця та колишній автогонщик одружилися в 2017 році, а вже восени наступного року на світ з’явилася їхня перша дитина – син Артур Майкл Вільям.

Меган Маркл вагітна другою дитиною

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна другою дитиною. Про це в день святого Валентина повідомив представник королівського подружжя.

Відомо, що народження дитини очікується наприкінці весни 2021 року.

Джерело: HELLO!