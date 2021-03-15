Американська кіноакадемія оголосила номінантів премії Оскар-2021. Сама 93 церемонія нагородження відбудеться 25 квітня. Зазвичай вона проходить у лютому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.
Найбільшу кількість номінацій отримала драма Девіда Фінчера Манк. Фільми Батько, Мінарі, Іуда і чорний Месія, Земля кочівників, Звук металу і Суд над чиказькою сімкою також є рекордсменами, у них по шість номінацій.
У номінації на кращу чоловічу роль представлений покійний Чедвік Боузман. Фільм Ма Рейні: Мати блюзу – його остання робота.
Повний список номінантів на Оскар 2021
Кращий фільм
- Батько
- Іуда і чорний Месія
- Манк
- Мінарі
- Земля кочівників
- Суд над чиказькою сімкою
- Звук металу
- Дівчина, що подає надії
Кращий анімаційний фільм
- Вперед
- Подорож на Місяць
- Баранчик Шон: Фермагеддон
- Душа
- Легенда про вовків
Кращий режисер
- Томас Вітенберг (Ще по одній)
- Девід Фінчер (Манк)
- Лі Ісаак Чан (Мінарі)
- Хлоя Чжао (Земля кочівників)
- Еміральд Феннел (Дівчина, що подає надії)
Кращий актор
- Різ Ахмед (Звук металу)
- Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу)
- Ентоні Гопкінс (Батько)
- Гері Олдман (Манк)
- Стівен Ян (Мінарі)
Краща актриса
- Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
- Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
- Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
- Френсіс МакДорманд (Земля кочівників)
- Кері Малліган (Дівчина, що подає надії)
Краща актриса другого плану
- Марія Бакалова (Борат 2)
- Гленн Клоуз (Елегія хіллбіллі)
- Олівія Коулман (Батько)
- Аманда Сейфрід (Манк)
- Юн Е Чжон (Мінарі)
Кращий актор другого плану
- Саша Барон Коен (Суд над чиказькою сімкою)
- Деніел Калуя (Іуда і чорний Месія)
- Леслі Одом-молодший (Одна ніч в Майямі)
- Пол Раджі (Звук металу)
- Лакіт Стенфілд (Іуда і чорний Месія)
Кращий адаптований сценарій
- Борат 2
- Батько
- Земля кочівників
- Одна ніч в Майямі
- Білий тигр
Кращий оригінальний сценарій
- Іуда і чорний Месія
- Мінарі
- Дівчина, що подає надії
- Звук металу
- Суд над чиказькою сімкою
Кращий іноземний художній фільм
- Ще по одній (Данія)
- Краща пора (Гонконг)
- Колектив (Румунія)
- Людина, яка продала свою шкіру (Туніс)
- Куди ти йдеш, Аїдо? (Боснія і Герцеговина)
Кращий короткометражний анімаційний фільм
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You
- Opera
- Yes-People
Кращий документальний фільм
- Колектив
- Агент-кріт
- Час
- Мій учитель-восьминіг
- Табір калік
Кращий короткометражний документальний фільм
- Колетт
- Концерт – це бесіда
- Не ділити
- Відділення голоду
- Любовна балада для Наташі
Кращий короткометражний фільм
- Feeling Through
- Кімната з листами
- Справжнє
- Два далеких незнайомці
- Біле око
Найкраща пісня
- Fight for You (Іуда і чорний Месія)
- Hear My Voice (Суд над чиказькою сімкою)
- Húsavíkt (Музичний конкурс Євробачення)
- Io Si (Seen) (Все життя попереду)
- Speak Now (Одна ніч в Майамі)
Кращий дизайн костюмів
- Емма
- Ма Рейні: Мати блюзу
- Манк
- Мулан
- Піноккіо
Кращий грим і зачіски
- Емма
- Елегія Хіллбіллі
- Ма Рейні: Мати блюзу
- Манк
- Піноккіо
Кращі спецефекти
- Мулан
- Аргумент
- Любов і монстри
- Опівнічне небо
- Айван, єдиний і неповторний
Кращий оператор
- Іуда и Чорний месія
- Манк
- Новини з усього світу
- Земля кочівніків
- Суд над чіказькою сімкою
Кращий композитор
- П’ятеро однієї крові
- Манк
- Мінарі
- Новини з усього світу
- Душа
Премія Оскар вважається найпрестижнішою нагородою в кінематографі США. Американська академія кіномистецтва вручає її з 1929 року.
У 2020 році найкращим визнали південнокорейський фільм Паразити, Хоакін Фенікс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Джокер, а Рене Зеллвегер отримала нагороду як найкраща актриса за роботу у фільмі Джуді.
Напередодні 93-го вручення премії ви можете переглянути список усіх переможців Оскару 2020 у нашому матеріалі.
Джерело: The Academy