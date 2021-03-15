Популярний український співак Макс Барських розповів про свої успіхи і провали, про те, як справляється з депресією і про чутки, які ходять навколо нього.
Макс Барських зізнався, що пісня Тумани, яка згодом стала хітом, стала поворотною подією в його житті.
– Вона розділила моє життя на до і після. Як у внутрішньому плані, так і в зовнішньому – це нова точка відліку моєї популярності, – сказав співак.
Артист підкреслив, що провалів в його кар’єрі не було, оскільки за своєю суттю він є експериментатором. І в кожній пісні він намагається бути чесним на всі 100%.
Барських розповів, що в нього є особисті правила, які допомогають вийти з депресії та знайти гармонію з собою.
– Потрібно робити тільки те, що хочеться, і говорити про те, що подобається, а що ні. Відповідати тільки на запитання, а коли з’ясовуєш стосунки – говорити тільки про себе, – сказав Макс.
Артист поділився, що він спокійно ставиться до чуток, які ходять навколо нього.
– Справжнє одкровення – це коли людина може знімати з себе свою соціальну маску і бути в суспільстві такою, яка вона є наодинці з собою.
Наразі це велика рідкість, оскільки всі ми намагаємося бути в очах інших людей трошки кращими, іноді на шкоду собі, заганяючи себе в емоційні рамки. Звідси й походять чутки, я до них спокійно ставлюся, – підкреслив співак.
Виконавець вважає, що справжнє щастя – це внутрішній стан, а саме – призма, крізь яку людина дивиться на світ.
– Щасливим можна бути прямо тут і зараз, незалежно від обставин, інших людей або ситуацій. Цьому складно навчитися, але коли ти це усвідомлюєш і застосовуєш на практиці – ти можеш бути щасливим щосекунди, – сказав Барських.
Наразі артист разом зі співачкою Zivert працюють над кліпом на нову пісню Bestseller, прем’єра якого відбудеться 19 березня.
Виконавиця наголосила, що найголовніше у створенні музики для неї – це внутрішній відгук. І незалежно від моди і трендів, вона завжди спирається на своє чуття.
Також Zivert зазначила, що їй абсолютно однакове почуття щастя приносить усе – процес створення музики і результат.
– Я стала щасливою вже тоді, коли вперше потрапила зі своєю музичною командою на студію. Відтоді це почуття мене не покидає, – сказала дівчина.
П’ять гучних хітів Макса Барських
У добірці Фактів ICTV зібрані п’ять найгучніших хітів Макса Барських. Так, перше місце почесно займає пісня Тумани, кліп на яку зібрав понад 161 млн переглядів на YouTube. Друге місце – Моя Любов – 109 млн переглядів, третє місце – Берега – 64 млн переглядів.
Фото: прес-служба Макса Барських
Джерело: Cosmopolitan Казахстан