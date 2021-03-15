Американські співачки Бейонсе та Тейлор Свіфт встановили рекорди за кількістю перемог на церемонії нагородження премій Греммі.

Під час 63-ї оновленої церемонії Греммі 2021, яка відбулася 14 березня, Бейонсе і Тейлор Свіфт стали лідерами за кількістю номінацій та перемог.

31-річна Тейлор Свіфт стала першою жінкою, яка тричі перемогла в категорії Альбом року (Folklore, Fearless та +1989).

Критики оцінили альбом Folklore як один із найкращих у дискографії співачки.

Бейонсе увійшла в історію шоу як перша жінка, яка отримала 28 премій Греммі, побивши рекорд кантрі-співачки Елісон Краусс.

Цьогоріч виконавиця перемогла в номінації Найкраще музичне відео за кліп на пісню Brown Skin Girl, а також у категорії Найкраща пісня у стилі R&B із треком Black Parade.

Окрім того, співачка отримала Греммі в номінації Найкраща реп-пісня із треком Savage, виконаним разом із Megan Thee Stallion.

Експерти високо оцінили досягнення співачки та назвали її однією з найвпливовіших артисток сучасності.

Список переможців Греммі 2021

У ніч на 15 березня у Лос-Анджелесі відбулася головна музична подія року – церемонія нагородження премії Греммі.

Лідером за кількістю номінацій стала співачка Бейонсе – її номінували одразу в дев’яти категоріях. Повний список переможців Греммі 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Associated Press

Фото: Getty images