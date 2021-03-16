Українська співачка Слава Камінська розповіла, як буде називатися її перша сольна пісня, чи є у неї залицяльник і яка вона в інтимних стосунках.

У новому випуску YouTube-шоу Слава+ Слава Камінська, яка була солісткою гурту НеАнгели, зізналася, що її перша пісня буде називатися 911. Також артистка розповіла, що її улюблена українська співачка – Юлія Саніна.

– Я слухаю все пісні The Hardkiss, вони у мене на повторі. Я б хотіла записати з Юлею спільний дует, але це потрібно уточнювати в них, – сказала виконавиця.

Слава натякнула, що поруч з нею зараз є чоловік, а перша буква його імені – К. Однак співачка вважає за краще не розповсюджуватися про своє особисте життя.

– Святе місце порожнім не буває, – жартівливо відповіла виконавиця.

Артистка вже була двічі в шлюбі. Першим обранцем дівчини був бізнесмен Євген, другим – відомий пластичний хірург Едгар Камінський, від якого у Слави двоє дітей.

Незважаючи на це, виконавиця сказала, що хоче ще заміж.

– Я б і вчетверт, і вп’яте вийшла заміж. Ні в одному шлюбі в мене не було фати, тому я хочу. Та й дітей люблю. Завжди хотіла багато, – розповіла Слава.

Відкривши завісу свого минулого, Камінська зізналася, що колись, будучи у стосунках, вона зрадила своєму обранцю.

– Була таке, але давно. Своєму чоловікові Едгару я не зраджувала, це було до нього, – сказала артистка.

Співачка зазначила, що для неї в сексі не існує табу.

– Для себе в своєму віці я розкрилася більше, ніж раніше. Але це теж, дивлячись за якими критеріями оцінювати. БДСМ – це не моє, як і секс утрьох. Цього я ніколи не розуміла, можливо, ще не доросла, – сказала Слава.

Український дует НеАнгели розпався

Популярний український поп-гурт НеАнгели оголосив про припинення творчої діяльності. Протягом 15 років Слава Камінська та Вікторія Сміюха радували своїх шанувальників новими піснями і концертами.

Новина стала несподіванкою для багатьох шанувальників. Камінська зазначила, що гурт НеАнгели – це вже історія і слово розпалися – не зовсім доречне.

Фото: Слава Камінська