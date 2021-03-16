Журнал Time помістив на обкладинку свого свіжого номера актора Елліота Пейджа, який у грудні 2020 року зробив камінг-аут як трансгендерний чоловік.

Пейдж став першим трансгендерним чоловіком на обкладинці видання.

Першою трансгендерною жінкою, котра знялася для обкладинки Time, у 2014 році стала американська акторка Лаверна Кокс у минулому Родерік Кокс.

Також у журналі вийшло інтерв’ю з актором, в якому він зізнався, що у дитинстві хотів бути схожим на хлопчика.

Пейдж розповів про труднощі, з якими зіштовхнулася, коли грав жіночі ролі.

— Попри те що я актор, коли я одягав жіночу футболку, мені ставало погано, – зазначив він.

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Пандемія коронавірусу та ізоляція змусили його задуматися про свою ідентичність. Пейдж додав, що сподівається використати своє становище у суспільстві для захисту представників ЛГБТ-спільноти.

На початку грудня 2020 року Еллен Пейдж заявила про зміну статі і зазначила, що тепер вона трансгендерний чоловік. Також вона попросила тепер звертатися до неї Він/вони і називати Еліотом.