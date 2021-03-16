Виступ американських реп-виконавець Карді Бі та Megan Thee Stallion з вибуховим хітом WAP став одним з найяскравіших перфомансів на 63-й музичній церемонії Греммі.

Карді Бі з’явилася на сцені в справжньому металевому костюмі. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася, що обране нею вбрання виявилося доволі важким.

Костюм дівчини повністю складався з металевих вставок: за словами Карді Бі, він важив понад вісім кілограмів.















Металеві обладунки на голе тіло: Карді Бі розповіла, скільки важив її костюм на Греммі 2021 / 4 фотографии

– Мені довелося носити на собі понад вісім кілограмів. Але це було приголомшливо, – сказала Карді Бі.

Привернула увагу і незвичайна зачіска виконавиці. Це був відвертий виступ, який повністю відповідав змісту пісні.

Найкращі образи церемонії Греммі 2021

Греммі 2021 проходило в оновленому форматі – хтось був присутній особисто, хтось підключався онлайн, проте червона доріжка все ж була. У спробі вразити публіку знаменитості з’являлися в яскравих нарядах.

Добірка найкращих образів зірок на церемонії – дивіться на Фактах ICTV.