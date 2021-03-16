Популярна співачка Jerry Heil втратила голос через проблеми з ментальною складовою здоров’я.

На своїй сторінці в Instagram Jerry Heil зізналася, що тримала багато переживань в собі і саме тому втратила голос.

– Головний висновок: друзям можна говорити все, що на душі. На те вони і друзі. Я припустилася помилки, накопичила в собі непроговорене – спочатку стисло шию і горло, а вже за декілька днів голос сказав: “Я відійду, а ти поки подумай над своєю поведінкою”, – розповіла співачка.

Співачка наголосила, що замовчування своїх переживань може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Також Jerry Heil зазначила, що працює з психологом для того, щоб розібратися у собі.

– Все, що поки можу – нюхати анісову олію і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах. Бо батьки вчили бути милими до інших, та чомусь не до себе. І ось факт: замовчування – це не про доброту до ближнього – це твоє лукавство від бажання бути хорошим для всіх. Яке вилазить боком завжди. Або горлом, – поділилася артистка.

Jerry Heil переспівала пісню з мультсеріалу Чіп і Дейл

Українська співачка Jerry Heil переспівала пісню з відомого мультсеріалу Чіп і Дейл поспішають на допомогу, а також розповіла про свою заповітну мрію.

У ролику Jerry Heil з’явилася в образі головної героїні мультсеріалу Чіп і Дейл поспішають на допомогу Гайки. Вбрання виконавиці нагадало стиль її персонажа. Поверх рожевої перуки дівчина одягла великі окуляри в формі серця і джинсову жилетку.

Фото: Jerry Heil