Михайло Поплавскій – Я твій Міша: прем'єра кліпу дивитися онлайн

Презентація кліпів Михайла Поплавського – це завжди цікавий і пізнавальний міні-спектакль. І щоразу все це супроводжується феєричним видовищем.

Присутні дізнаються про алхімію та магію створення ролику, знайомляться з головними героями, тішаться товариством зіркових гостей – відомих артистів, випускників вишу, топ-блогерів та продюсерів, ну і, звісно, отримують надзвичайну насолоду від гумору та гостинності самого співочого ректора.

15 березня у Київському університеті культури Михайло Поплавський презентував новий концертний кліп на пісню, яку давно знають і люблять українці – Я твій Міша.

На сцену Михайло Михайлович вийшов в оточенні струнких дівчат у сріблястих іншопланетних костюмах. Сам він мав надзвичайно імпозантний вигляд – темні окуляри та блискучий піджак. Він розказав про нову творчу родзинку.

– Легкий, спокійний, еротичний. Пісню я присвятив найкрасивішим, найсексуальнішим, найкреативнішим, найсимпатичнішим жінкам України. Українки – найкрасивіші в світі. А чого хоче жінка – того хоче Бог, – так з гумором описав кліп сам співочий ректор, чим визвав шквал схвальних аплодисментів.

За сюжетом серце ліричного героя кліпу (звісно, самого Михайла Поплавського) підкорила чарівна білявка, яка то вдягнена в червоний латексний плащ еротично ласує п’янкою вишнею, то в оксамитових темно-бузкових шатах літає у повітрі на величезній диско-кулі.

Романтичні переживання героя підкреслювали милі бек-вокалістки та запальні танці учасниць сексуального балету.

– Це моя фішка. Бек-вокалістки, суперовий балет і концертні кліпи: 50% – сюжетна лінія, 50% – концерт, – каже Михайло Поплавський.

У головній жіночій ролі знялась Лідія Шестопал – доцент кафедри бальної хореографії, викладач та лауреат багатьох конкурсів. Разом з ректором вони співпрацюють вже 13 років, тож не дивно, що у кліпі між ними відбувалась справжня хімія.







Новий кліп Михайла Поплавського Я твій Міша – подорож у нову реальність / 2 фотографии

– Мені було дуже цікаво, а інколи не просто зніматися в цьому кліпі, – розповіла Лідія. Було страшно гойдатись на величезній кулі, я навіть декілька разів упала. Але потім опанувала себе, і ви бачите, як на екрані все виглядає легко, невимушено та чарівно, – розказала Лідія.

І справді – невеличка платформа, на якій знімали відео, на екрані перетворюється на інший вимір, об’ємний та магічний. Такого ефекту вдалося досягти завдяки 3D.

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Чи не вперше в Україні концертний кліп знімали з використанням сучасних світових технологій – 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, tracking systems тощо. До речі, знято його було за рекордно короткі строки.

Слова мало що скажуть глядачеві, зате все це можна побачили на власні очі на екрані.

– Життя це свято, а якщо свята немає, то треба створити його. Це теж велике щастя – вкладати частину своєї енергії, позитиву заради ваших усмішок. Я хочу, щоб ви усі були заряджені на любов, – переконаний Михайло Поплавський.

Зйомки відбувалися силами студентів та випускників КНУКіМ. Режисер-постановник, студент п’ятого курсу Михайло Харченко, режисери та режисери постпродакшну – Лілія Єременко та Яна Браценюк. Оператор-постановник – Євген Павліченко, дизайн проекту – Максим Галіцин. Постановка танцювальних номерів – заслуга відомого хореографа Ростислава Савченка.

– Ми самі повинні бути режисерами свого життя, адже ніхто за нас нічого не зробить. І ми зараз показуємо, що треба жити на всі сто. Таким чином ми хочемо дати приклад українському шоу-бізнесу, як треба працювати: піднімайте п’яту точку, вмикайте мізки та ворушіть булками. Щоб шоу-бізнес рухався – треба лише три речі: перше – знати, що робити, друге – як робити, третє – взяти та й зробити, – наголошує Михайло Михайлович, говорячи про співпрацю зі своїми студентами.

І все це Михайло Поплавський доводить власним прикладом, заряджаючи кипучою енергією свою команду на повну.

На останок Михайло Михайлович додав ще інтриги.

– Кліп на пісню Я твій Міша було знято тільки для жінок. А от наступний Забава – і ми скоро його презентуємо – буде для чоловіків.

16 років тому в кліпі Кропива Михайла Поплавського знялась Влада Литовченко. Вона наголосила, що на той час це був неймовірний і навіть революційний кліп.

– Та зараз, Михайле Михайловичу, ви досягли таких висот, знімаючи кліпи, що скоро у вас будуть справді космічні видовища. Я вас вітаю з прем’єрою. Але хочу звернутись до ваших студентів та привітати їх із тим, що вони мають честь навчатися в такому закладі, як Університет культури. Адже тут практика та теорія не розходяться зі справами. У вас є можливість доторкнутися до генія нашого часу – Михайла Михайловича Поплавського.

Випускниця КНУКіМ співачка Камалія сказала, що дуже пишається таким ректором та його творчістю, а також його неймовірною працездатністю.

– Не знаю, в чому ваш секрет. Але ви завжди – юний орел. І свій майбутній кліп я зніматиму у вас.

Аліна Гросу зазначила, що їй подобається кліп і він дуже личить Михайлу Поплавському.

– Чарівні дівчата, імпозантний чоловік – це все дуже притягує увагу. Ми з вами, Михайле Михайловичу, дружимо вже понад 21 рік. Дуже вдячна вам за те, що ви допомагаєте студентам та відкриваєте їм дорогу в життя.

– Світом правлять три речі: гумор, спорт та секс. Гумор – це комунікація, спорт – це здоров’я, секс – задоволення – тож живіть всі по-максимуму в своє задоволення, – підсумував Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський випустив новий кліп

Яскравий ремейк на свій хіт Приречений на любов презентував Михайло Поплавський в Київському університеті культури.

Кліп команда професіоналів вирішила зробити у стилістиці класичних мюзиклів Голлівуду 20-х років. Для зйомок навіть віднайшли рідкісний червоний ретро-автомобіль кабріолет Chevrolet Impala.

Фото: прес-служба Михайла Поплавського