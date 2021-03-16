Творці шоу Орел і Решка Олена та Євген Синельникові розлучилися після 20-ти років шлюбу.

В одному із інтерв’ю Олена Синельникова зазначила, що причиною розставання стало те, що вони з Євгеном занадто рано одружилися. За двадцять років їхні стосунки вичерпали себе, а також на них вплинула спільна робота над тревел-проектом.

– На Орлі та Решці переважно всі розлучаються. Практично всі, хто в тривалих стосунках і хто довго працює на проекті. І ми з Женею розлучилися, – розповіла Олена.

Олена також додала, що зараз відкрита до нових стосунків. Вона чекає зустрічі з чоловіком, який стане їй надійним супутником життя.

– Я хочу вийти заміж й закохатися! Звичайно, дуже хочу сім’ю, я вже дозріла. Мені потрібен партнер в бізнесі, мені потрібен партнер на майбутнє. Плани у мене – розвиватися не на телебаченні, а зробити щось інше, пов’язане з туризмом, – зазначила Синельникова.

Шлюб Олени та Євгена Синельникових

Олена та Євген Синельникові познайомилися під час навчання в університеті. Вони так закохалися одне в одного, що вже тоді 18-річний Євген вирішив одружитися з 20-річною Оленою.

У експодружжя є спільний син, 9-річний Олексій.

Фото: Олена Синельникова