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Валентина Чорна |

Після 28-денної госпіталізації: принца Філіпа виписали з лікарні

Британського принца Філіпа виписали з лікарні після 28-денної госпіталізації.

принц Филипп и королева Елизавета

Чоловік королеви Єлизавети принц Філіп провів у лікарні майже місяць, йому зробили операцію на серці, а також вилікували від інфекції, яку у нього виявили ще в середині лютого.

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99-річний принц провів у лікарні імені короля Едуарда і госпіталі Святого Варфоломія 28 днів, і це найдовша госпіталізація в його житті.

Під час виписки чоловіка королеви Єлизавети, лікарню оточила поліція і особиста охорона принца.

принц Филипп

Госпіталізація принца Філіпа

Британського принца Філіпа госпіталізували 16 лютого в приватну лікарню короля Едуарда через погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети інфекцію.

1 березня 99-річного герцога Единбурзького перевели в лікарню святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці через давно діагностоване захворювання.

Фото: Getty images

Джерело: Daily Mail

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