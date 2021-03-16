Британського принца Філіпа виписали з лікарні після 28-денної госпіталізації.

Чоловік королеви Єлизавети принц Філіп провів у лікарні майже місяць, йому зробили операцію на серці, а також вилікували від інфекції, яку у нього виявили ще в середині лютого.

99-річний принц провів у лікарні імені короля Едуарда і госпіталі Святого Варфоломія 28 днів, і це найдовша госпіталізація в його житті.

Під час виписки чоловіка королеви Єлизавети, лікарню оточила поліція і особиста охорона принца.

Госпіталізація принца Філіпа

Британського принца Філіпа госпіталізували 16 лютого в приватну лікарню короля Едуарда через погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети інфекцію.

1 березня 99-річного герцога Единбурзького перевели в лікарню святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці через давно діагностоване захворювання.

Фото: Getty images

Джерело: Daily Mail