Американський актор Яфет Котто помер на 82-му році життя.

Котто був популярним актором й здобув собі славу роллю злочинця у фільмі Живи та дай померти, а також участю у стрічці Чужий.

Про смерть Яфета Котто розповіла його дружина Тесса, з якою вони прожили у шлюбі 24 роки. Відомо, що актор помер на Філіппінах.

– Я надзвичайно засмучена й досі шокована смертю мого чоловіка. У нас було так багато планів, які ми обговорювали. Ти мав дати багато інтерв’ю й отримав пропозиції для участі у фільмах Тома Круза. Хоч ти і грав злочинців у деяких своїх фільмах, для мене ж й для інших людей ти завжди залишатимешся героєм. Важко знайти таку хорошу людину, батька й чоловіка, – написала Тесса Сінахон.

Біографія Яфета Котто

Яфет Котто народився у 1939 році у Нью-Йорку й почав кар’єру актора у 24 роки. Він тричі був одружений, у нього п’ятеро дітей.

Котто зіграв головного злодія у восьмому фільмі бондіани – Живи і дай померти, а також брав участь у зйомках фільмів Чужий, Людина, що біжить, Ляльководи. Останній фільм з його участю Безглуздий захист вийшов на екрани в 2008 році.

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