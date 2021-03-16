Американська телезірка Гейл Кінг розповіла, що принц Гаррі поговорив зі своїм братом Вільямом після виходу скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Близька подруга герцогині Сассекської Меган Маркл Гейл Кінг зазначила, що принцу Гаррі вдалося поговорити не лише з герцогом Кембриджським, а й зі своїм батьком принцом Чарльзом.

– Я не намагаюся випитувати новини, я дійсно подзвонила їм, щоб дізнатися, як вони себе почувають, і це правда, Гаррі розмовляв зі своїм братом та батьком. Мені сказали, що ці розмови не були продуктивними. Але вони тішаться, що, хоча б почали спілкуватися, – повідомляє зі слів Гейл Daily Mail.

Гейл Кінг зізналася, що пара розчарована розмовою з рідними.

– Думаю, що Меган і Гаррі як і раніше турбує те, що у палаці продовжують говорити, що хочуть розібратися у всьому, але при цьому вони вірять всім хибним історіям, які стають надбанням публіки і очорнюють Меган Маркл, — розповіла вона.

Також Кінг розповіла, що подружжя засмучене тим, що з Меган Маркл так досі ніхто не поговорив.

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За її словами, поки родина не визнає той факт, що були проблеми расового характеру, їм буде важко рухатися вперед.

Єлизавета II хоче помиритися з принцом Гаррі

Королева Великої Британії Єлизавета II хоче помиритися з принцом Гаррі та його дружиною Меган після неоднозначного інтерв’ю подружжя Опрі Вінфрі.

Її Величність застерегла придворних від обговорення інтерв’ю герцогів, тим більше з пресою, пригрозивши серйозними наслідками.

Фото: Getty images

Джерело: Daily Mail