Легендарна американська співачка і акторка Тіна Тернер попрощалася зі своїми фанатами в новому документальному фільмі про неї.

У кінострічці на телеканалі Sky 81-річна артистка дала зрозуміти, що більше не планує з’являтися на публіці.

Виконавиця заявила, що останні роки свого життя вона хоче провести далеко від камер.

Також Тіна Тернер зізналася, що страждає посттравматичним розладом через домашнє насильство. Коли співачка перебувала в шлюбі зі своїм першим чоловіком, музикантом Айком Тернером, вона часто його зазнавала.

З 2013 року у артистки з’явилися серйозні проблеми зі здоров’ям. Спочатку вона перенесла інсульт, а потім у неї виявили рак кішківника. Через деякий час лікарі діагностували у Тернер ниркову недостатність, а в 2017 році вона перенесла пересадку нирки.

– Деякі люди кажуть, що життя, яке я прожила, і виступи, які я давала, захоплюють. Коли час перестати пишатися собою? Як повільно відступити? Просто піти? – розмірковує Тернер.

Також у документальному фільмі взяв участь другий чоловік артистки – Ервін Бах. Він зізнався, що присвячене Тернер шоу, прем’єра якого відбулася в 2019 році на Бродвеї – це фінал.

– Вона сказала, що вирушає в Америку, щоб попрощатися з американськими прихильниками та завершити кар’єру. Я думаю, цей фільм і та прем’єра – це фінал, – сказав Бах.

Тіна Тернер – володарка восьми Греммі і титулу Королева рок-н-ролу.

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Співачка двічі була внесена до Книги рекордів Гіннеса. У 1988 році за виступ перед найбільшою платною аудиторією, у 2000 році – як сольний виконавець, який продав найбільшу кількість квитків на концерти.

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