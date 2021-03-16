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Валентина Чорна |

Це лицемірство: Елтон Джон про позицію Ватикана щодо одностатевих шлюбів

Британський співак Елтон Джон звинуватив Ватикан у лицемірстві після того, як Конгрегація доктрини віри заявила про гріховність одностатевих шлюбів.

Елтон Джон

На своїй сторінці в Instagram Елтон Джон поділився, що він здивований позицією католицької церкви щодо одностатевих шлюбів.

– Як Ватикан може відмовлятися благословляти одностатеві шлюби, називати їх гріховними, але при цьому з радістю отримувати прибуток від вкладень мільйонів в Рокетмен – фільм, у якому прославляється моє щастя від шлюбу з Девідом Фернішем? #Лицемірство, – написав виконавець.

У червні 2019 року в прокат вийшов фільм про життя Елтона Джона Рокетмен.

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У стрічці розповідається про нетрадиційну орієнтацію артиста, а також його боротьбу із залежністю від алкоголю та наркотиків.

Ватикан та одностатеві шлюби

Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.

Зазначається, що Конгрегація доктрини віри не передбачає благословення гомосексуальних пар. Більше того, благословення одностатевих союзів у жодному разі не може бути асоційоване з благословенням Таїнства шлюбу.

Фото: Елтон Джон

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