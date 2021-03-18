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Людмила Богданова |

Джолі готує звинувачення у насильстві проти Бреда Пітта – ЗМІ

Відома американська акторка Анджеліна Джолі збирається звинуватити колишнього чоловіка та колегу по цеху Бреда Пітта у насильстві. Про це повідомляють американські видання з посиланнями на судові записи.

Джолі і Пітт

Згідно з чутками, Джолі подала до суду кілька важливих документів з доказами про насильство. Крім того, у них йдеться, що троє неповнолітніх дітей будуть свідчити про це. Для цього необхідна згода обох батьків.

Процес розлучення зіркова пара розпочала ще у 2016 році. Офіційно вони припинили бути подружжям у 2019 році, однак питання щодо опіки над шістьома дітьми досі не вирішене.

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Напередодні Анджеліна Джолі продала найдорожчий подарунок від Бреда Пітта. Ним виявилась картина Вінстона Черчилля. Акторка отримала рекордну суму за полотно –  $11,6 млн.

Джерело: The Blast

Фото: Depositphotos

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