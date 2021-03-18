Відома американська акторка Анджеліна Джолі збирається звинуватити колишнього чоловіка та колегу по цеху Бреда Пітта у насильстві. Про це повідомляють американські видання з посиланнями на судові записи.

Згідно з чутками, Джолі подала до суду кілька важливих документів з доказами про насильство. Крім того, у них йдеться, що троє неповнолітніх дітей будуть свідчити про це. Для цього необхідна згода обох батьків.

Процес розлучення зіркова пара розпочала ще у 2016 році. Офіційно вони припинили бути подружжям у 2019 році, однак питання щодо опіки над шістьома дітьми досі не вирішене.

Напередодні Анджеліна Джолі продала найдорожчий подарунок від Бреда Пітта. Ним виявилась картина Вінстона Черчилля. Акторка отримала рекордну суму за полотно – $11,6 млн.

Джерело: The Blast