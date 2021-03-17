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Валентина Чорна |

Герцогиня Камілла отримала щеплення вакциною AstraZeneca

Герцогиня Корнуольська Камілла підтвердила, що отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca, але вважає, що це не має значення.

герцогиня Камилла и принц Чарльз

Принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали центр вакцинації на півночі Лондона та заявили, що отримали дозу вакцини від AstraZeneca.

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Але герцогиня додала, що не хвилюється, бо для неї це не мало значення.

– Я навіть не питала про вакцину, бо я так ненавиджу уколи, що заплющую очі… Нехай буде, як буде, – розповіла Камілла.

Заява герцогині Корнуольської прозвучала на тлі призупинення європейськими країнами щеплення вакциною від AstraZeneca через ймовірне виникнення тромбів. Однак доказів, які б підвердили цю інформацію, немає.

Принц Чарльз з дружиною отримали щеплення від Covid-19

Принц Чарльз і герцогиня Камілла зробили щеплення від Covid-19.

Про це повідомила прес-служба канцелярії принца Чарльза 10 лютого. Королівські особи були серед 12,6 млн людей у ​​Великій Британії, які отримали принаймні одну дозу вакцини.

У березні 2020 року принц перехворів на коронавірус у легкій формі. Водночас герцогиня не захворіла на Covid-19.

Фото: Clarencehouse

Джерело: Daily Mail

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