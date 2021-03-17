Герцогиня Корнуольська Камілла підтвердила, що отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca, але вважає, що це не має значення.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали центр вакцинації на півночі Лондона та заявили, що отримали дозу вакцини від AstraZeneca.

Але герцогиня додала, що не хвилюється, бо для неї це не мало значення.

– Я навіть не питала про вакцину, бо я так ненавиджу уколи, що заплющую очі… Нехай буде, як буде, – розповіла Камілла.

Заява герцогині Корнуольської прозвучала на тлі призупинення європейськими країнами щеплення вакциною від AstraZeneca через ймовірне виникнення тромбів. Однак доказів, які б підвердили цю інформацію, немає.

Принц Чарльз з дружиною отримали щеплення від Covid-19

Принц Чарльз і герцогиня Камілла зробили щеплення від Covid-19.

Про це повідомила прес-служба канцелярії принца Чарльза 10 лютого. Королівські особи були серед 12,6 млн людей у ​​Великій Британії, які отримали принаймні одну дозу вакцини.

У березні 2020 року принц перехворів на коронавірус у легкій формі. Водночас герцогиня не захворіла на Covid-19.

Фото: Clarencehouse

Джерело: Daily Mail