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Валентина Чорна |

Кеті Перрі та Орландо Блум таємно одружилися – ЗМІ

Американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум нарешті одружилися.

Кеті Перрі та Орландо Блум

Одна з найпопулярніших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися у 2019 році, але декілька разів відкладали своє весілля. Спочатку причиною був коронавірус, а потім народження їхньої доньки Дейзі.

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Проте нещодавні фото зірки спровокували чутки про їхнє одруження. Зараз пара відпочиває на Гаваях, і саме там папараці сфотографували Кеті із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Ймовірно, весільна церемонія відбулася таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.

Кеті Перрі розповіла про материнство

Американська співачка Кеті Перрі розповіла про материнство та свою дочку Дейзі. У серпні 2020 року зірка народила першу дитину від англійського актора Орландо Блума.

Кеті зізналася, що використовує медитацію, щоб допомогти собі перезавантажитися протягом дня. Також співачка зазначила, що знак зодіаку її дочки допомагає добре справлятись із повсякденною рутиною.

Фото: Getty images

Джерело: The Page Six

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