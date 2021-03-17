Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка наразі проживає і активно будує кар’єру в Росії, прилетіла в Україну.

На своїй сторінці в Instagram Регіна Тодоренко опублікувала сімейне фото з аеропорту. Співачка прилетіла до Одеси разом зі своїм сином Михайлом, щоб побачитися з рідними.

– Майже півтора року я не обіймала батьків, а син взагалі звик, що бабуся і дідусь – це персонажі з FaceTime. Ласкаво просимо в одеську родину, – сказала Тодоренко.

Телеведуча називає моменти тактильного спілкування – безцінними, адже можна поцілувати своїх дорогих батьків.

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Артистка поділилася – щойно її син зійшов з трапа літака, одразу ж запитав, де його бабуся.

– Михайло Владиславович навіть не припускав, що вдома на нього чекають аж чотири бабусі, два дідусі і один прадід, – поділилася щаслива Регіна.

Пізніше Тодоренко опублікувала знімок з мамою, зроблений біля моря.

– Мене мама наділила зосередженістю, упевненістю і здоровим пофігізмом, а також великим списком від адаптивності до безмежної любові до життя, – сказала артистка.

Відомо, що чоловік виконавиці, співак Влад Топалов, внесений в базу Миротворця, через що не може приїхати в Україну.

Тодоренко поділилася яскравими моментами

Довгий час Регіна Тодоренко була ведучою тревел-шоу Орел і Решка. Вона побувала у найвіддаленіших куточках нашої планети і пролетіла 180 тис. км.

У своєму мікроблозі Тодоренко поділилася незабутніми моментами з подорожей. Зірка згадала, як стрибала з висоти 111 м в Замбії, занурювалася на дно океану на 500 м, опускалася в надра землі на 400 м тощо.

Фото: Регіна Тодоренко