Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна поділилася відвертим фото, на якому позує топлес у лазні.

На своїй сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна показала, як відпочивала у лазні.

На фото Сніжана позує топлес та без макіяжу. Груди зірка прикрила відерцями з раками.

– Коротко про мій сьогоднішній день! Рівень задоволення зашкалює! Люблю вам це говорити – йдіть в баню, друзі! – написала Бабкіна.

Підписники Сніжани зазначили, що вона має чудовий вигляд після відпочинку в лазні.

Сергій Бабкін станцював на безлюдній вулиці Відня

Український співак Сергій Бабкін здійснив свою мрію та станцював на безлюдній вулиці Відня.

На своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін поділився відео, на якому, подолавши страх, він танцює посеред вулиці. За словами артиста, не обійшлося без пригод. Під час виконання активних танцювальних рухів Сергій порвав штани.

Фото: Сніжана Бабкіна