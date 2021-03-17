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Валентина Чорна |

Рівень задоволення зашкалює: Сніжана Бабкіна топлес прикрилася раками

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна поділилася відвертим фото, на якому позує топлес у лазні.

Снежана Бабкина

На своїй сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна показала, як відпочивала у лазні.

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На фото Сніжана позує топлес та без макіяжу. Груди зірка прикрила відерцями з раками.

– Коротко про мій сьогоднішній день! Рівень задоволення зашкалює! Люблю вам це говорити – йдіть в баню, друзі! – написала Бабкіна.

Підписники Сніжани зазначили, що вона має чудовий вигляд після відпочинку в лазні.

Сергій Бабкін станцював на безлюдній вулиці Відня

Український співак Сергій Бабкін здійснив свою мрію та станцював на безлюдній вулиці Відня.

На своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін поділився відео, на якому, подолавши страх, він танцює посеред вулиці. За словами артиста, не обійшлося без пригод. Під час виконання активних танцювальних рухів Сергій порвав штани.

Фото: Сніжана Бабкіна

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