Популярна американська співачка Біллі Айліш здивувала шанувальників своїм новим образом.

На своїй сторінці в Instagram Біллі Айліш опублікувала фото, на якому похвалилася новою зачіскою.

Виконавиця продемонструвала новий колір волосся – тепер вона білявка. Також артистка постригла чубок.

– Ущипніть мене, – підписала свою публікацію Біллі.

Пост Айліш зібрав понад семи млн лайків і 114 тис. коментарів за годину.

Шанувальники прийшли в захват і засипали дівчину коментарями.

– Це приголомшливо. Тобі йде абсолютно будь-який колір. Дуже гарна, – пишуть фанати виконавиці.

Біллі Айліш загрожує небезпека

У середині лютого стало відомо, що Біллі Айліш була змушена звернутися до поліції. За словами виконавиці, у неї з’явився переслідувач, який весь час їй погрожує.

Співачка стверджує, що якийсь Гірл постійно за нею стежить, дивиться на неї та показує лякаючі жести – як перерізає горло.

У заяві Біллі говорить про те, що непокоїться за своє життя і безпеку членів своєї родини.

Фото: Біллі Айліш