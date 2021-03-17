Популярна американська співачка Біллі Айліш здивувала шанувальників своїм новим образом.
На своїй сторінці в Instagram Біллі Айліш опублікувала фото, на якому похвалилася новою зачіскою.
Виконавиця продемонструвала новий колір волосся – тепер вона білявка. Також артистка постригла чубок.
– Ущипніть мене, – підписала свою публікацію Біллі.
Пост Айліш зібрав понад семи млн лайків і 114 тис. коментарів за годину.
Шанувальники прийшли в захват і засипали дівчину коментарями.
– Це приголомшливо. Тобі йде абсолютно будь-який колір. Дуже гарна, – пишуть фанати виконавиці.
Біллі Айліш загрожує небезпека
У середині лютого стало відомо, що Біллі Айліш була змушена звернутися до поліції. За словами виконавиці, у неї з’явився переслідувач, який весь час їй погрожує.
Співачка стверджує, що якийсь Гірл постійно за нею стежить, дивиться на неї та показує лякаючі жести – як перерізає горло.
У заяві Біллі говорить про те, що непокоїться за своє життя і безпеку членів своєї родини.
Фото: Біллі Айліш