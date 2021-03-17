Співачка Віра Брежнєва презентувала новий кліп на пісню Ты не один.

– Знайти себе – найцінніше. Коли це трапляється, то відчуваєш єднання із всесвітом. Ты не один – це історія про те, що важливо розширювати межі, відкриваючи себе світові і світ навколо себе, – написала Брежнєва на своїй сторінці в Instagram.

Кліп знято в мінімалістському стилі – приглушені тони та м’які фарби. Відеоролик ніби занурює у внутрішній світ самої виконавиці.

– И когда тебе не спится, даже если что случится, помни, мой родной, – ты не один здесь, – співає Брежнєва.

Брежнєва прилетіла в Україну

Артистка Віра Брежнєва прилетіла до Києва після тривалої відсутності. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому зображена монументальна скульптура Батьківщина-мати.

Брежнєва зізналася, що сумувала за Україною.

Фото: Віра Брежнєва