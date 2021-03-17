Американська співачка Демі Ловато презентувала документальний фільм Демі Ловато: Танці з дияволом, у якому розповіла про свій життєвий шлях та зізналася, що у підлітковому віці її згвалтували.

У документальному фільмі Демі Ловато вирішила відверто розповісти про пережиті травми та проблеми з наркотиками.

Співачка зізналася, що вона неодноразово страждала від сексуального насильства. Вперше її згвалтували у 15 років.

– Я втратила цноту через згвалтування. Вперше у мене не було романтики, – поділилася Демі.

28-річна співачка розповіла, що це зробив хлопець, з яким вона зустрічалася. Однак все відбувалося без згоди Демі, оскільки тоді вона не була готова до сексу. Ловато зазначила, що хлопця ніяк не покарали за цей вчинок.

Вдруге зірку згвалтували у 2018 році після передозування наркотиками. Чоловік, який продавав їй заборонені речовини, скористався її станом.

– У мене не просто сталося передозування. Моїм станом скористалися. Коли мене знайшли, я була голою. Мене залишили помирати після того, як зґвалтували. Коли я прокинулася, вони спитали, чи був у нас секс за взаємною згодою. Перед очима був момент, коли той чоловік сидів на мені й я сказала “так”. Лише через місяць після передозування я зрозуміла, що була не в стані приймати добровільне рішення, – пригадала Ловато.

Також Демі зазначила, що у 2018 році після передозування наркотиками вона втратила зір. Їй знадобилося два місяці для того, щоб знову почати бачити.

Демі Ловато розповіла про секс із жінкою

Американська співачка Демі Ловато розповіла про секс з жінкою та зізналася, що саме дівчата приваблюють її сексуально.

У відвертому інтерв’ю Демі Ловато розповіла, що сексуальний досвід із жінкою допоміг їй відчути себе краще. Співачка дійшла висновку, що з чоловіками їй більше подобається дружити, тому вона відмовилася від шлюбу з американським актором Максом Еріхом.

Фото: Демі Ловато

Джерело: Guardian