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Каріна Зуєва |

Я в передчутті: Віка з НеАнгелів блиснула фігурою і розповіла про плани на майбутнє

Колишня солістка гурту НеАнгели Вікторія Сміюха розповіла, що наразі вона перебуває на етапі усвідомленої трансформації.

Вікторія Сміюха

На своїй сторінці в Instagram Вікторія Сміюха опублікувала знімок, на якому позує в купальнику на тлі моря. Співачка зізналася, що кожну хвилину перебуває в передчутті того, якою вона стане.

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Вікторія зазначила, що її обрії стали ширшими, а стабільність – це не дорівнює успіх.

– Я завжди знала, що зупиняючись і задовольняючись тим, що є, я поступово відстаю. Не від інших, а від себе, яка могла бути на три-десять кроків попереду, – зізналася Сміюха.

За словами виконавиці, наше життя, як пазл, який складається з різних шматочків. І наразі один з них ліг на своє місце, звільнивши ділянку для наступного.

– Рішення ухвалено вірно, попереду – нові досягнення і нова я. Не буду поки розкривати всіх карт, але, повірте, мені вдасться вас одночасно і здивувати, і порадувати, – підсумувала Сміюха.

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Слава Камінська вже зізналася, що будуватиме сольну кар’єру, а її перша пісня називатиметься 911. Вікторія Сміюха поки свої плани не розкривала.

Фото: Вікторія Сміюха

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