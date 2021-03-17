Колишня солістка гурту НеАнгели Вікторія Сміюха розповіла, що наразі вона перебуває на етапі усвідомленої трансформації.

На своїй сторінці в Instagram Вікторія Сміюха опублікувала знімок, на якому позує в купальнику на тлі моря. Співачка зізналася, що кожну хвилину перебуває в передчутті того, якою вона стане.

Вікторія зазначила, що її обрії стали ширшими, а стабільність – це не дорівнює успіх.

– Я завжди знала, що зупиняючись і задовольняючись тим, що є, я поступово відстаю. Не від інших, а від себе, яка могла бути на три-десять кроків попереду, – зізналася Сміюха.

За словами виконавиці, наше життя, як пазл, який складається з різних шматочків. І наразі один з них ліг на своє місце, звільнивши ділянку для наступного.

– Рішення ухвалено вірно, попереду – нові досягнення і нова я. Не буду поки розкривати всіх карт, але, повірте, мені вдасться вас одночасно і здивувати, і порадувати, – підсумувала Сміюха.

Український дует НеАнгели розпався

Популярний український гурт НеАнгели розпався після 15 років творчої діяльності.

Слава Камінська вже зізналася, що будуватиме сольну кар’єру, а її перша пісня називатиметься 911. Вікторія Сміюха поки свої плани не розкривала.

Фото: Вікторія Сміюха