Німецько-турецька акторка та зірка серіалу Величне століття Мер’єм Узерлі здивувала шанувальників фото з фіолетовим волоссям.
На своїй сторінці в Instagram Мер’єм Узерлі опублікувала серію кадрів з нової фотосесії. На знімках зірка позує у чорному шкіряному плащі і смугастому брючному костюмі з білою сорочкою.
Образ акторка довершила новою зачіскою. Вона зачесала фіолетове волосся назад і зібрала його в пучок.
Шанувальники Мер’єм Узерлі припускають, що зірка змінила імідж заради нової ролі. Також підписники зазначили, що в цьому образі акторка має шикарний вигляд.
Мер’єм Узерлі стала мамою вдруге
У січні 2021 року Мер’єм Узерлі стала мамою вдруге. Знаменитість народила дівчинку і назвала її Лілі.
Також у Мер’єм Узерлі вже є донька Лара, яка народилася в 2014 році від перших стосунків з Джаном Атешем. Ім’я батька другої дитини знаменитість поки що не називає.
Фото: Мер’єм Узерлі