Німецько-турецька акторка та зірка серіалу Величне століття Мер’єм Узерлі здивувала шанувальників фото з фіолетовим волоссям.

На своїй сторінці в Instagram Мер’єм Узерлі опублікувала серію кадрів з нової фотосесії. На знімках зірка позує у чорному шкіряному плащі і смугастому брючному костюмі з білою сорочкою.

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Образ акторка довершила новою зачіскою. Вона зачесала фіолетове волосся назад і зібрала його в пучок.

Шанувальники Мер’єм Узерлі припускають, що зірка змінила імідж заради нової ролі. Також підписники зазначили, що в цьому образі акторка має шикарний вигляд.

Мер’єм Узерлі стала мамою вдруге

У січні 2021 року Мер’єм Узерлі стала мамою вдруге. Знаменитість народила дівчинку і назвала її Лілі.

Також у Мер’єм Узерлі вже є донька Лара, яка народилася в 2014 році від перших стосунків з Джаном Атешем. Ім’я батька другої дитини знаменитість поки що не називає.

Фото: Мер’єм Узерлі