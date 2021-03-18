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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Ліга справедливості Зака ​​Снайдера: HBO Max презентував 4-годинну версію

18 березня відбулася прем’єра режисерської версії Ліги справедливості Зака ​​Снайдера. Картина доступна на HBO Max.

Лига справедливости

Критики зазначили, що в фільмі багато нового матеріалу, який чудово освіжив початкову версію. Однак багатьох глядачів бентежить хронометраж картини, який складає понад чотири години.

У фільмі Ліга Справедливості від DC Бетмен збирає супергероїв, щоб протистояти інопланетному злу Степпенвольфу, який хоче знищити частину галактики і захопити Землю.

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Звичайна версія фільму вийшла ще у 2017 році, проте вона виявилася дещо неповною. Саме тому творці ухвалили рішення про створення режисерської версії.

Аніме за мотивами DOTA

Компанія Netflix 25 березня 2021 року презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме.

Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона.

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