Ліга справедливості Зака ​​Снайдера: HBO Max презентував 4-годинну версію

18 березня відбулася прем’єра режисерської версії Ліги справедливості Зака Снайдера. Картина доступна на HBO Max.
Критики зазначили, що в фільмі багато нового матеріалу, який чудово освіжив початкову версію. Однак багатьох глядачів бентежить хронометраж картини, який складає понад чотири години.
У фільмі Ліга Справедливості від DC Бетмен збирає супергероїв, щоб протистояти інопланетному злу Степпенвольфу, який хоче знищити частину галактики і захопити Землю.
Звичайна версія фільму вийшла ще у 2017 році, проте вона виявилася дещо неповною. Саме тому творці ухвалили рішення про створення режисерської версії.
Аніме за мотивами DOTA
Компанія Netflix 25 березня 2021 року презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме.
Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона.