Перевтілення американської співачки Біллі Айліш у білявку викликало в мережі величезний ажіотаж і побило рекорд в Instagram.

Вчора, 17 березня, Біллі Айліш на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому показала, що тепер вона білявка.

Публікація виконавиці зібрала мільйон лайків за шість хвилин. Вже через годину було сім млн лайків.

Менш ніж за добу знімок співачки лайкнули понад 17 млн разів і залишили 285 тис. коментарів.

Попередній рекорд встановила співачка Селена Гомес. Тоді зірка опублікувала фото на свій 26-й день народження в 2018 році. Її знімок зібрав мільйон лайків за 13 хвилин.

Біллі Айліш розповіла про таємні стосунки

У новому документальному фільмі про себе Біллі Айліш вперше розповіла про таємні стосунки з репером Брендоном К’ю Адамсом, відомим як 7:AMP.

Прихильники виконавиці давно знали про їхню дружбу. Однак у фільмі Apple TV+ Біллі Айліш: Злегка розмитий світ зірка відверто розповіла про їхню любов і розлучення.

Варто відзначити, що в період своїх стосунків Айліш і Адамс жодного разу не підтвердили, що зустрічаються.

Фото: Біллі Айліш