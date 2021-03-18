PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого через запитання про груди

Українська співачка Надія Мейхер образилася на ведучого Славу Дьоміна через запитання про груди.

Надя Мейхер и Слава Демин

Слава Дьомін зізнався, що Надія Мейхер заблокувала його в Instagram. Це сталося після того, як він взяв у артистки інтерв’ю для свого YouTube-шоу Слава +.

Читайте
Рівень задоволення зашкалює: Сніжана Бабкіна топлес прикрилася раками

Під час розмови ведучий поцікавився у Мейхер, як її груди залишаються красивими після годування. А також він запитав, чи важко Надії з великим розміром бюсту. Спершу співачка відповідала, а потім сказала, що їй огидно обговорювати цю тему.

– Можливо, це якось дивно та вульгарно звучало, але я дійсно хотів дізнатися про груди. Тому що я, як чоловік, не розумію, наскільки важко дівчатам з великими грудьми. Я хотів, щоб Надя про це розповіла. Кількість переглядів показала, що людям було цікаво, – пояснив Дьомін.

Слава Камінська розповіла про особисте життя

Українська співачка Слава Камінська розповіла про стосунки, першу сольну пісню та свого залицяльника.

У новому випуску YouTube-шоу Слава+ Слава Камінська, яка була солісткою гурту НеАнгели, зізналася, що її перша пісня буде називатися 911.

Також співачка натякнула, що поруч з нею зараз є чоловік, а перша буква його імені – К. Однак Слава вважає за краще не розповідати про своє особисте життя.

Фото: Надія Мейхер, Слава Дьомін

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка