Українська співачка Надія Мейхер образилася на ведучого Славу Дьоміна через запитання про груди.

Слава Дьомін зізнався, що Надія Мейхер заблокувала його в Instagram. Це сталося після того, як він взяв у артистки інтерв’ю для свого YouTube-шоу Слава +.

Під час розмови ведучий поцікавився у Мейхер, як її груди залишаються красивими після годування. А також він запитав, чи важко Надії з великим розміром бюсту. Спершу співачка відповідала, а потім сказала, що їй огидно обговорювати цю тему.

– Можливо, це якось дивно та вульгарно звучало, але я дійсно хотів дізнатися про груди. Тому що я, як чоловік, не розумію, наскільки важко дівчатам з великими грудьми. Я хотів, щоб Надя про це розповіла. Кількість переглядів показала, що людям було цікаво, – пояснив Дьомін.

Слава Камінська розповіла про особисте життя

Українська співачка Слава Камінська розповіла про стосунки, першу сольну пісню та свого залицяльника.

У новому випуску YouTube-шоу Слава+ Слава Камінська, яка була солісткою гурту НеАнгели, зізналася, що її перша пісня буде називатися 911.

Також співачка натякнула, що поруч з нею зараз є чоловік, а перша буква його імені – К. Однак Слава вважає за краще не розповідати про своє особисте життя.

Фото: Надія Мейхер, Слава Дьомін