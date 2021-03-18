Відомий український співак Володимир Дантес презентував новий кліп на пісню Sasha.
Сингл Sasha – це пісня про почуття і дії дівчат, які після розлучення з хлопцями роблять необдумані вчинки у перукарів, планують змінити життя або просто танцюють під мінімал.
За словами Володимира Дантеса, цьому треку вже близько року, а дописати йому його допоміг Потап. Це п’ятий сингл співака.
– Ще три роки тому я був щільно пов’язаний з подорожами, їжею та реаліті-шоу. Сьогодні випускаю вже п’яту пісню і не планую зупинятися. Більше, ніж задоволення, від того, що ти можеш фізично відчути і почути свою роботу, може бути тільки радість від того, що ви слухаєте, любите і ділитеся моїми треками, — сказав Дантес.
Режисер кліпу – Леонід Колосовський. Сюжет всього відеоряду відбувається в будинку. В зйомках задіяний тільки виконавець, який з’являється в різних кімнатах і нових нарядах.
Настя Каменських презентувала новий кліп
Відома українська співачка NK | Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню Девочки рулят.
Відеокліп переносить у світ, де живуть сильні, зухвалі, впевнені в собі дівчата, які наче тільки зійшли з обкладинок топових журналів початку 2000-х. За словами виконавиці, цей трек – маніфест всіх відривних дівчат.
Фото: Володимир Дантес