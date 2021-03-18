Українська співачка Джамала розповіла про можливіть почати кар’єру у Москві, своє ставлення до ЛГБТ-спільнот, а також зізналася, чи був у неї секс на першому побаченні.

У новому випуску YouTube-шоу Слава+ Джамала зізналася, що у 16 років мала можливість почати кар’єру в Москві, але завдяки батькам співачка вступила до університету в Києві, про що ні на мить не пошкодувала.

– Батько сказав, що не пустить мене до Москви. Я плакала, була дуже зла і ми навіть не розмовляли тиждень. Я дуже хотіла навчатися у консерваторії саме там, але лише згодом зрозуміла, чому батько був проти. Москва – це дуже важке місто, воно з’їдає. Я була надто доброю дівчинкою і не впевнена, що змогла б пристосуватися до життя у тому місті, – поділилася співачка.

Джамала абсолютно нормально ставиться до ЛГБТ-спільнот, а також має багато друзів нетрадиційної орієнтації.

– Я підтримую кохання і свободу, а це все взаємопов’язано, – висловилася зірка.

Відповідаючи на запитання було/не було, співачка зізналася, що зустрічалася з одруженим чоловіком, але ніколи не займалася сексом на першому побаченні. Джамала не заперечила те, що колись фліртувала з колегою-артистом, однак ніколи не шкодувала, що стала артисткою.

Джамала поки що нічого не змінювала у своїй зовнішності, але загалом вона не проти хірургічних втручань.

– Не знаю, що саме мені закортить змінити, але я не проти цього. Ми всі бачимо, яка крута Дженніфер Лопес. Всі хочуть мати такий вигляд у 51 рік. І навіть, якщо я зроблю якусь операцію, то я не буду цього приховувати, – зізналася Джамала.

Також зірка зазначила, що не уявляє своє життя без сцени та концертів.

– Мені необхідно це, як повітря. Коли я не виступаю, то потроху вмираю, – сказала Джамала.

Джамала презентувала новий альбом

Українська співачка Джамала презентувала альбом МИ, до якого увійшли вісім ліричних пісень.

Співачка зізналася, що в новий альбом вона вклала всю себе та присвятила його шанувальникам і родині. Всі пісні з альбому зірка співає сольно, лише один трек вона виконує в дуеті з російським виконавцем Jah Khalib.

Фото: Джамала