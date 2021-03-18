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Валентина Чорна |

Побачень не буде? Хто звабить Холостяка та чому порноактриса захоче піти з проекту

У п’ятницю, 19 березня, телеглядачів чекає третій випуск романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 з Михайлом Заливаком. У новому епізоді дівчата боротимуться за увагу головного героя проекту різними способами, а одна із учасниць захоче добровільно покинути шоу.

Холостяк 11

У третьому випуску шоу Михайло Заливако піде на індивідуальне побачення з 22-річною Олександрою. А також у Холостяка буде групове побачення з Ольгою та Тетяною.

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Дехто із дівчат спробує звабити Михайла, а у декого буде пристрасний поцілунок з ним. Це змусить інших учасниць нервувати та піти у наступ. А 24-річна Анастасія, не витримавши напруги на шоу, захоче добровільно залишити проект.

Також ведучий шоу Григорій Решетник оголосить про те, що побачень більше не буде. Ймовірно, Холостяк відмовиться бачитися з дівчатами один на один.

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У другому випуску романтичного шоу Холостяк 11 Михайло Заливако ближче познайомився з учасницями проекту, сходив на кілька побачень, а також встиг відправити додому чи не рекордну кількість дівчат.

Першою піти на побачення з холостяком пощастило Юлії, яка має прізвисько Зайка. Далі Михайло ходив лише на групові побачення, під час яких деякі дівчата одразу ж відправилися додому. Загалом у другому випуску проект покинуло одразу дев’ять учасниць.

Фото: СТБ

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